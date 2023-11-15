Shaw Local

Life

Live music this weekend: Nov. 16, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Mary Claire Dwyer</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Astro Circus</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Big Dog Mercer</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Party Foul</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>The Whips</strong>

Aroma Park American Legion — 739 S. Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Stefari West Avenue — 267 S. West Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Broken Record</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>James Gedda</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Cosmic Rewind</strong>

Brookmont Bowling Center — 200 W. Brookmont Blvd., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Petty</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>KRow</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Susan Williams Duo</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.