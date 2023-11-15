Live music this weekend: Nov. 16, 2023

<strong>Mary Claire Dwyer</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Astro Circus</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Big Dog Mercer</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Party Foul</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>The Whips</strong>
Aroma Park American Legion — 739 S. Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Stefari West Avenue — 267 S. West Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Broken Record</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>James Gedda</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Cosmic Rewind</strong>
Brookmont Bowling Center — 200 W. Brookmont Blvd., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Petty</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>KRow</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Susan Williams Duo</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.