Live music this weekend: Nov. 9, 2023

<strong>Mary Claire</strong>
Flight 102 — 565 Main St. NW, Bourbonnais
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott</strong> <strong>& Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott’s open mic</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Party Foul</strong>
Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Sidestreets</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>King & Ross feat. JD King</strong>
Fun Hub — 501 N. Lowe Road, Aroma Park
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Evil Horse Brewing — 1338 Main St., Crete
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Ultimate Garth Brooks Tribute w/Shawn Gerhard</strong>
Majestic Theater — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The Shirttail Kin</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Time Bandits</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Cherry Bomb</strong>
Flanagan’s Irish Pub — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Brad Fetterer</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Mark Rizzo</strong>
Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.