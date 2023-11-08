Shaw Local

Life

Live music this weekend: Nov. 9, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Mary Claire</strong>

Flight 102 — 565 Main St. NW, Bourbonnais

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott</strong> <strong>&amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott’s open mic</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Party Foul</strong>

Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Sidestreets</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>King &amp; Ross feat. JD King</strong>

Fun Hub — 501 N. Lowe Road, Aroma Park

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Evil Horse Brewing — 1338 Main St., Crete

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Ultimate Garth Brooks Tribute w/Shawn Gerhard</strong>

Majestic Theater — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The Shirttail Kin</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Time Bandits</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Cherry Bomb</strong>

Flanagan’s Irish Pub — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Brad Fetterer</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Mark Rizzo</strong>

Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.