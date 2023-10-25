Shaw Local

Life

Live music this weekend: Oct. 25, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Flanagan’s Pub — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>TyJon Charlie (from The Unemployed Architects)</strong>

Kankakee Farmers’ Market — S. Schuyler Ave. &amp; E. Merchant St., Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>The Simsons</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Anthem</strong>

Steam Hollow Brewing Co — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Beeso &amp; Friends</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Dave Schmidt Band</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Blues Jam w/Susan Williams, JD King, Benny Piazza</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.