Live music this weekend: Oct. 25, 2023

<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Flanagan’s Pub — 150 N. Schuyler Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>TyJon Charlie (from The Unemployed Architects)</strong>
Kankakee Farmers’ Market — S. Schuyler Ave. & E. Merchant St., Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>The Simsons</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Anthem</strong>
Steam Hollow Brewing Co — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Beeso & Friends</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Dave Schmidt Band</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Blues Jam w/Susan Williams, JD King, Benny Piazza</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
