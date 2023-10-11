Shaw Local

Life

Live music this weekend: Oct. 11, 2023

Joey Kar

Joey Kar (Provided photo)

By Daily Journal staff report

<strong>Leo Fron</strong>

Flight 102 Wine Bar — 565 Main St. NW, Bourbonnais

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Leggott &amp; Matt Shipley’s open mic</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Champagne</strong>

River Rock Pub &amp; Beer Garden — 5986 IL-17, Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>JD &amp; the Phuzz</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Joey Kar</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Ken and Sara Hazelrigg</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Cosmic Rewind</strong>

Ryan's Pier – 112 E. 1st St., Aroma Park

<em>5 p.m. Saturday; weather permitting</em>

<strong>Mick Porter</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Broken Record</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Replay</strong>

Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Vigilance</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Supercell</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>KrashKarma</strong>

Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.