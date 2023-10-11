Live music this weekend: Oct. 11, 2023

<strong>Leo Fron</strong>
Flight 102 Wine Bar — 565 Main St. NW, Bourbonnais
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Leggott & Matt Shipley’s open mic</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Champagne</strong>
River Rock Pub & Beer Garden — 5986 IL-17, Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>JD & the Phuzz</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Joey Kar</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Ken and Sara Hazelrigg</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Cosmic Rewind</strong>
Ryan's Pier – 112 E. 1st St., Aroma Park
<em>5 p.m. Saturday; weather permitting</em>
<strong>Mick Porter</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Broken Record</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Replay</strong>
Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Vigilance</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Supercell</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>KrashKarma</strong>
Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.