Live music this weekend: Sept. 20, 2023

Carla Denise

Carla Denise (Courtesy of Carla Denise)

By Daily Journal staff report

<strong>Manteno Oktoberfest</strong>

Thursday through Sunday

<em>See musical lineup on page A1</em>

<strong>Aly Annes Bar &amp; Grill: Harvest Days 2023</strong>

Thursday through Sunday

<em>See lineup at <a href="https://bit.ly/3sU28QV" target="_blank">bit.ly/3sU28QV</a></em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

Good Vibrations Bar &amp; Restaurant — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>More Better &amp; A Little Faster</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Fall Art &amp; Craft Stroll</strong>

Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bourbonnais

Featuring: KVSO, Vern N Vern, Architect and Shelby Ryan

<em>11 a.m. to 4 p.m. Saturday</em>

<strong>Carla Denise</strong>

Mac &amp; Frankie’s — 1035 W. Broadway St., Bradley

<em>4 p.m. Saturday</em>

<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

Smitty's Bar &amp; Gaming — 1098 W. Station St., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Brad Fetterer</strong>

Blue Horse Wine &amp; Martini Bar — 115 N. Water St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Tuffy’s Lounge — 1099 S. Water St., Wilmington

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Essex Farmers’ Market — 208 W. Main St., Essex

<em>11 a.m. Sunday</em>

<strong>Dave Deneau</strong>

Fun Hub — 501 Lowe Road, Aroma Park

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>RESET</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>Carla Denise</strong>

The Office Bar &amp; Grill — 6070 E. State Route 17, Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Susan Williams Band</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.