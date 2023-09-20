Live music this weekend: Sept. 20, 2023

<strong>Manteno Oktoberfest</strong>
Thursday through Sunday
<em>See musical lineup on page A1</em>
<strong>Aly Annes Bar & Grill: Harvest Days 2023</strong>
Thursday through Sunday
<em>See lineup at <a href="https://bit.ly/3sU28QV" target="_blank">bit.ly/3sU28QV</a></em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
Good Vibrations Bar & Restaurant — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>More Better & A Little Faster</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Fall Art & Craft Stroll</strong>
Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bourbonnais
Featuring: KVSO, Vern N Vern, Architect and Shelby Ryan
<em>11 a.m. to 4 p.m. Saturday</em>
<strong>Carla Denise</strong>
Mac & Frankie’s — 1035 W. Broadway St., Bradley
<em>4 p.m. Saturday</em>
<strong>A Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
Smitty's Bar & Gaming — 1098 W. Station St., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Brad Fetterer</strong>
Blue Horse Wine & Martini Bar — 115 N. Water St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Tuffy’s Lounge — 1099 S. Water St., Wilmington
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Essex Farmers’ Market — 208 W. Main St., Essex
<em>11 a.m. Sunday</em>
<strong>Dave Deneau</strong>
Fun Hub — 501 Lowe Road, Aroma Park
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>RESET</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
The Dam Tap — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>Carla Denise</strong>
The Office Bar & Grill — 6070 E. State Route 17, Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Susan Williams Band</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.