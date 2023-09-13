Live music this weekend: Sept. 14, 2023

<strong>Susan Williams & the Wright Groove Band</strong>
Blues & Brews
Perry Farm Park — 459 S. Kennedy Drive, Bourbonnais
<em>5 p.m. Thursday</em>
<strong>Ryan Craig</strong>
Peotone Sip & Stroll — Downtown Peotone
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>The Silhouettes</strong>
St. Anne Pumpkin Fest
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Ryan Craig</strong>
Game On Bar & Grill — 115 S. Second St., Peotone
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Lindsey and Dave</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Thursday</em>
<strong>Head Honchos Band</strong>
Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Smoke & Mirrors</strong>
Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
St. Anne Pumpkin Fest
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Hispanic Heritage event</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Kankakee Estival Festival</strong>
Bird Park — 893 W. Station St., Kankakee
<em>Starts at 11 a.m. Saturday; See lineup at <a href="https://www.k3estfest.com" target="_blank">k3estfest.com</a></em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
St. Anne Pumpkin Fest
<em>4:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Momence Anchor Club — 3360 N. Vincennes Trail, Momence
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Bongo Chief</strong>
Rich’s Tap — 25 N. Dixie Hwy., Momence
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Eclectic Band</strong>
Game On Bar & Grill — 115 S. Second St., Peotone
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Group Therapy</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>High Anxiety</strong>
St. Anne Pumpkin Fest
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Johnny Try Hard</strong>
The River House — 597 S. Washington, Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Ryan Craig</strong>
The Pub — 200 Gore Road, Morris
<em>5 p.m. Sunday</em>
<strong>Overtime/Crucifix</strong>
Feat. Sean P. East, Big Murph and Gr1m
Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood
<em>7 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.