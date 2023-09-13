Shaw Local

Live music this weekend: Sept. 14, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Susan Williams &amp; the Wright Groove Band</strong>

Blues &amp; Brews

Perry Farm Park — 459 S. Kennedy Drive, Bourbonnais

<em>5 p.m. Thursday</em>

<strong>Ryan Craig</strong>

Peotone Sip &amp; Stroll — Downtown Peotone

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>The Silhouettes</strong>

St. Anne Pumpkin Fest

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Ryan Craig</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 S. Second St., Peotone

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Lindsey and Dave</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Thursday</em>

<strong>Head Honchos Band</strong>

Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Smoke &amp; Mirrors</strong>

Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

St. Anne Pumpkin Fest

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Hispanic Heritage event</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Kankakee Estival Festival</strong>

Bird Park — 893 W. Station St., Kankakee

<em>Starts at 11 a.m. Saturday; See lineup at <a href="https://www.k3estfest.com" target="_blank">k3estfest.com</a></em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

St. Anne Pumpkin Fest

<em>4:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Momence Anchor Club — 3360 N. Vincennes Trail, Momence

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Bongo Chief</strong>

Rich’s Tap — 25 N. Dixie Hwy., Momence

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Eclectic Band</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 S. Second St., Peotone

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Group Therapy</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>High Anxiety</strong>

St. Anne Pumpkin Fest

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Johnny Try Hard</strong>

The River House — 597 S. Washington, Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Ryan Craig</strong>

The Pub — 200 Gore Road, Morris

<em>5 p.m. Sunday</em>

<strong>Overtime/Crucifix</strong>

Feat. Sean P. East, Big Murph and Gr1m

Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood

<em>7 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.