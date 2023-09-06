Live music this weekend: Sept. 7, 2023

<strong>Wright at Twilight</strong>
The B. Harley Bradley House — 701 S. Harrison Ave., Kankakee
• A Taste of the Silhouettes featuring Jerry Downs at 5 p.m.
• Shelby Ryan at 6 p.m.
• Lupe Carroll at 7 p.m.
<strong>Ben Levin and Lil’ Jimmy Reed</strong>
Friends of the Blues
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>The Burls</strong>
St. Patrick’s Catholic Church — 428 S. Indiana Ave., Kankakee
<em>5 p.m. Friday</em>
<strong>The Champagne Experience</strong>
Fundraiser for Maui wildfires
River Rock Pub & Beer Garden — 5986 E. Route 17, Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Character Fleadh</strong>
St. Patrick’s Catholic Church — 428 S. Indiana Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Clayton’s Tap — 122 W. Washington St., Morris
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Pat Travers Band with Everingham Pittman</strong>
Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Front Porch Hero and Brad Fetterer</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>Time Bandits</strong>
Gallagher’s Pub — 160 E. North St., Manhattan
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>The Buzzbins</strong>
St. Patrick’s Catholic Church — 428 S. Indiana Ave., Kankakee
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Astro Circus</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Sun River Terrace Village Fest</strong>
Ralph Bailey Community Center — 7219 E. Chicago St., Sun River Terrace
• DJ Swoope throughout the day
• The 10 Grand Band at 3 p.m.
• N-Deep at 5:30 p.m.
<strong>Dave Herberger</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>2 p.m. Saturday</em>
<strong>Ryan Craig</strong>
Grant Park Fest — Taylor Street, Grant Park
<em>2 p.m. Saturday (act will be followed by Shirttail Kin) </em>
<strong>Justin Daniel</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>3:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Matt Shipley</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>5 p.m. Saturday</em>
<strong>A Taste of the Silhouettes featuring Jerry Downs</strong>
St. Joseph Church Picnic — 211 N. Center Ave, Bradley
<em>6:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>6:30 p.m. Saturday</em>
<strong>The Damned Torpedoes: A Tom Petty Celebration</strong>
Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Ryan Leggott</strong>
The Office Bar & Grill — 6070 E. State Route 17, Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Mick Porter</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Joey Karr</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Game On Bar & Grill — 115 S. Second St., Peotone
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Renegade Wildflower</strong>
St. Patrick’s Catholic Church — 428 S. Indiana Ave., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Full of Moxie</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>9:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
