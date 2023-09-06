Shaw Local

Live music this weekend: Sept. 7, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Wright at Twilight</strong>

The B. Harley Bradley House — 701 S. Harrison Ave., Kankakee

• A Taste of the Silhouettes featuring Jerry Downs at 5 p.m.

• Shelby Ryan at 6 p.m.

• Lupe Carroll at 7 p.m.

<strong>Ben Levin and Lil’ Jimmy Reed</strong>

Friends of the Blues

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>The Burls</strong>

St. Patrick’s Catholic Church — 428 S. Indiana Ave., Kankakee

<em>5 p.m. Friday</em>

<strong>The Champagne Experience</strong>

Fundraiser for Maui wildfires

River Rock Pub &amp; Beer Garden — 5986 E. Route 17, Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Character Fleadh</strong>

St. Patrick’s Catholic Church — 428 S. Indiana Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Clayton’s Tap — 122 W. Washington St., Morris

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Pat Travers Band with Everingham Pittman</strong>

Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Front Porch Hero and Brad Fetterer</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>Time Bandits</strong>

Gallagher’s Pub — 160 E. North St., Manhattan

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>The Buzzbins</strong>

St. Patrick’s Catholic Church — 428 S. Indiana Ave., Kankakee

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Astro Circus</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Sun River Terrace Village Fest</strong>

Ralph Bailey Community Center — 7219 E. Chicago St., Sun River Terrace

• DJ Swoope throughout the day

• The 10 Grand Band at 3 p.m.

• N-Deep at 5:30 p.m.

<strong>Dave Herberger</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>2 p.m. Saturday</em>

<strong>Ryan Craig</strong>

Grant Park Fest — Taylor Street, Grant Park

<em>2 p.m. Saturday (act will be followed by Shirttail Kin) </em>

<strong>Justin Daniel</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>3:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Matt Shipley</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>5 p.m. Saturday</em>

<strong>A Taste of the Silhouettes featuring Jerry Downs</strong>

St. Joseph Church Picnic — 211 N. Center Ave, Bradley

<em>6:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>6:30 p.m. Saturday</em>

<strong>The Damned Torpedoes: A Tom Petty Celebration</strong>

Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Ryan Leggott</strong>

The Office Bar &amp; Grill — 6070 E. State Route 17, Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Mick Porter</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Joey Karr</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 S. Second St., Peotone

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Renegade Wildflower</strong>

St. Patrick’s Catholic Church — 428 S. Indiana Ave., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Full of Moxie</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>9:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

