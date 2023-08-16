Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: Aug. 16, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>The South Side Social Club</strong>

Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno

<em>6 p.m. tonight</em>

<strong>Strung Out</strong>

Central Park — 110 S. Park Road, Manhattan

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Kankakee Valley Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

BTPD’s Rock the Farm

Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bourbonnais

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Beeso and Friends</strong>

Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park

<em>5 p.m. Friday</em>

<strong>Any Given Weekend</strong>

Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>Feel Good Party</strong>

The Square on Second — Second St., Manteno

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>High Anxiety</strong>

Glad Fest — Momence (festival beer garden)

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Lupe Carroll</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>South of Mars</strong>

Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park

<em>Noon Saturday</em>

<strong>The Silhouettes</strong>

Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park

<em>2:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Everingham Pittman</strong>

Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park

<em>5 p.m. Saturday</em>

<strong>Anthem</strong>

Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The Usual Suspects</strong>

Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno

<em>10 p.m. Saturday</em>

<strong>Matt Yeager</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Time Bandits</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.