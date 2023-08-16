Live music this weekend: Aug. 16, 2023

<strong>The South Side Social Club</strong>
Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno
<em>6 p.m. tonight</em>
<strong>Strung Out</strong>
Central Park — 110 S. Park Road, Manhattan
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Kankakee Valley Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
BTPD’s Rock the Farm
Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bourbonnais
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Beeso and Friends</strong>
Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park
<em>5 p.m. Friday</em>
<strong>Any Given Weekend</strong>
Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>Feel Good Party</strong>
The Square on Second — Second St., Manteno
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>High Anxiety</strong>
Glad Fest — Momence (festival beer garden)
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Lupe Carroll</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>South of Mars</strong>
Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park
<em>Noon Saturday</em>
<strong>The Silhouettes</strong>
Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park
<em>2:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Everingham Pittman</strong>
Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park
<em>5 p.m. Saturday</em>
<strong>Anthem</strong>
Two Rivers Festival — Front Street, Aroma Park
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The Usual Suspects</strong>
Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno
<em>10 p.m. Saturday</em>
<strong>Matt Yeager</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Time Bandits</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.