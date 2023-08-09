Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: Aug. 9, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Shelby Ryan</strong>

Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee

<em>11:30 a.m. today</em>

<strong>Time Bandits</strong>

Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno

<em>6 p.m. tonight</em>

<strong>Astro Circus</strong>

Aroma Park American Legion — 739 S. Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>N Deep</strong>

Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>New Orleans Beau and the Big Easy Band</strong>

Grant Park’s Party in the Park — 209 W. Dixie Hwy, Grant Park

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>High Anxiety</strong>

Glad Fest — Momence (festival beer garden)

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>KEDABRA</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Daze of Grunge</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Rockaholics</strong>

Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Mick Porter</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Porky Barn Tavern —522 W. Walnut St., Watseka

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Nawty</strong>

Glad Fest — Momence (festival beer garden)

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Kendall Colette</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Muddsharks</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>KVSO’s String Quartet</strong>

Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.