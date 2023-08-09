Live music this weekend: Aug. 9, 2023

<strong>Shelby Ryan</strong>
Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee
<em>11:30 a.m. today</em>
<strong>Time Bandits</strong>
Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno
<em>6 p.m. tonight</em>
<strong>Astro Circus</strong>
Aroma Park American Legion — 739 S. Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>N Deep</strong>
Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>New Orleans Beau and the Big Easy Band</strong>
Grant Park’s Party in the Park — 209 W. Dixie Hwy, Grant Park
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>High Anxiety</strong>
Glad Fest — Momence (festival beer garden)
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>KEDABRA</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Daze of Grunge</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Rockaholics</strong>
Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Mick Porter</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Porky Barn Tavern —522 W. Walnut St., Watseka
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Nawty</strong>
Glad Fest — Momence (festival beer garden)
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Kendall Colette</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Muddsharks</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>KVSO’s String Quartet</strong>
Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.