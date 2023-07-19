Shaw Local

Live music this weekend: July 19, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Flat Cats</strong>

Sip of Summer

Central Park — 110 S. Park Road, Manhattan

<em>7 p.m. today</em>

<strong>Beeso &amp; Friends</strong>

Kankakee Valley Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Mary Claire Dwyer</strong>

Flight 102 Wine Bar — 565 Main St. NW, Bourbonnais

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Theme: Light &amp; Dark

Bird Park (bandshell) — 893 W. Station St., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Kendall Colette</strong>

Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>6:30 p.m. Friday</em>

<strong>Crawford’s Daughter</strong>

The Square on Second — Second Street, Manteno

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Time Bandits Band</strong>

Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>All American Throwbacks</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Dr. Feelgood</strong>

Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Jim Noethe</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>St. Jupiter</strong>

Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Tom Lowery Trio</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Everingham Pittman w/ James Michael Travis</strong>

Fun Hub — 501 N. Lowe Road, Aroma Park

<em>4 p.m. Saturday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Aroma Park Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>CAIN with Katy Nichole</strong>

Iroquois County Fair — 1390 E. 2000N Road, Watseka

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Kendall Colette</strong>

Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Beach Bum Band</strong>

Buffett Fest

Fritz’s Saloon — 225 S. State St., Manhattan

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Bongo Chief</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The Dusty Hearts</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Five Guys Named Moe</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>No Decision</strong>

Catfish Days — Wilmington

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Poison’d Crue</strong>

Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Tiff &amp; Dave Acoustic</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The Unknown</strong>

Route 66 Bar &amp; Grill — 113 E. Baltimore St., Wilmington

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

The River House — 597 S. Washington Ave., Kankakee

<em>1 p.m. Sunday</em>

<strong>Paul Strolia</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Raising Kaneland</strong>

Route 66 Bar &amp; Grill — 113 E. Baltimore St., Wilmington

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

The Library Bar — 131 E. Marsile St., Bourbonnais

<em>2:30 p.m. Sunday</em>

<strong>Froggy</strong>

The Office Bar &amp; Grill — 6070 E. State Route 17, Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Larry &amp; Loretta</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>5 p.m. Sunday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.