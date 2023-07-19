Live music this weekend: July 19, 2023

<strong>Flat Cats</strong>
Sip of Summer
Central Park — 110 S. Park Road, Manhattan
<em>7 p.m. today</em>
<strong>Beeso & Friends</strong>
Kankakee Valley Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Mary Claire Dwyer</strong>
Flight 102 Wine Bar — 565 Main St. NW, Bourbonnais
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Theme: Light & Dark
Bird Park (bandshell) — 893 W. Station St., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Kendall Colette</strong>
Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>6:30 p.m. Friday</em>
<strong>Crawford’s Daughter</strong>
The Square on Second — Second Street, Manteno
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Time Bandits Band</strong>
Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>All American Throwbacks</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Dr. Feelgood</strong>
Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Jim Noethe</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>St. Jupiter</strong>
Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Tom Lowery Trio</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Everingham Pittman w/ James Michael Travis</strong>
Fun Hub — 501 N. Lowe Road, Aroma Park
<em>4 p.m. Saturday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Aroma Park Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>CAIN with Katy Nichole</strong>
Iroquois County Fair — 1390 E. 2000N Road, Watseka
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Kendall Colette</strong>
Manteno American Legion — 117 N. Walnut St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Beach Bum Band</strong>
Buffett Fest
Fritz’s Saloon — 225 S. State St., Manhattan
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Bongo Chief</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The Dusty Hearts</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Five Guys Named Moe</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>No Decision</strong>
Catfish Days — Wilmington
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Poison’d Crue</strong>
Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Tiff & Dave Acoustic</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The Unknown</strong>
Route 66 Bar & Grill — 113 E. Baltimore St., Wilmington
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
The River House — 597 S. Washington Ave., Kankakee
<em>1 p.m. Sunday</em>
<strong>Paul Strolia</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Raising Kaneland</strong>
Route 66 Bar & Grill — 113 E. Baltimore St., Wilmington
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
The Library Bar — 131 E. Marsile St., Bourbonnais
<em>2:30 p.m. Sunday</em>
<strong>Froggy</strong>
The Office Bar & Grill — 6070 E. State Route 17, Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Larry & Loretta</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>5 p.m. Sunday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a> by noon the Monday before the show.