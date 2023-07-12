Shaw Local

Life

Live music this weekend: July 12, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Kelli Bonomo</strong>

Sandwiches with a Side of Jam

Kankakee Train Depot — 199 S. East Ave., Kankakee

<em>11:30 a.m. today</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Camp MOSH — 308 E. Marsile St., Bourbonnais 

<em>5 p.m. Thursday</em>

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Soloist: Mary Elizabeth Champagne

Bird Park (bandshell) — 893 W. Station St., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

River Rock Pub and Beer Garden — 5986 E. Route 17, Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Big Dog Mercer</strong>

Grant Park’s Party in the Park — 209 W. Dixie Hwy., Grant Park

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Jazz Time Big Band</strong>

Friday Night Concert Series — 199 S. East Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Nashville Electric Company</strong>

Braidwood City Park — 227 W. Third St., Braidwood

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Tall Paul &amp; His Honky Tonk Band</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Mary Claire Dwyer &amp; Cupid</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>The Ex-Bombers</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Matt Shipley and Ryan Leggott</strong>

The Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>

The Topper<em> — </em>1898 IL-1, Watseka

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The Brat Pack</strong>

Braidwood City Park — 227 W. Third St., Braidwood

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>38 Things</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Creedance Revived</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Rockaholics</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>High Anxiety</strong>

Rich’s Tap — 25 N. Dixie Hwy., Momence

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Big Dog Mercer/KGB Band</strong>

Celebrating Artists with Autism fundraiser

Grant Park Community Center — 209 W. Dixie Hwy., Grant Park

<em>Runs from 1-7 p.m. Sunday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Kid Whiskey</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>September Mourning</strong>

Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Summer Concert Series: Brass Quintet</strong>

Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Tall Paul &amp; His Honky Tonk Band</strong>

Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bourbonnais

<em>7 p.m. Tuesday</em>

<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.