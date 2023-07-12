Live music this weekend: July 12, 2023

<strong>Kelli Bonomo</strong>
Sandwiches with a Side of Jam
Kankakee Train Depot — 199 S. East Ave., Kankakee
<em>11:30 a.m. today</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Camp MOSH — 308 E. Marsile St., Bourbonnais
<em>5 p.m. Thursday</em>
<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Soloist: Mary Elizabeth Champagne
Bird Park (bandshell) — 893 W. Station St., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
River Rock Pub and Beer Garden — 5986 E. Route 17, Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Big Dog Mercer</strong>
Grant Park’s Party in the Park — 209 W. Dixie Hwy., Grant Park
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Jazz Time Big Band</strong>
Friday Night Concert Series — 199 S. East Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Nashville Electric Company</strong>
Braidwood City Park — 227 W. Third St., Braidwood
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Tall Paul & His Honky Tonk Band</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Mary Claire Dwyer & Cupid</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>The Ex-Bombers</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Matt Shipley and Ryan Leggott</strong>
The Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Taste of the Silhouettes feat. Jerry Downs</strong>
The Topper<em> — </em>1898 IL-1, Watseka
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The Brat Pack</strong>
Braidwood City Park — 227 W. Third St., Braidwood
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>38 Things</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Creedance Revived</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Rockaholics</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>High Anxiety</strong>
Rich’s Tap — 25 N. Dixie Hwy., Momence
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Big Dog Mercer/KGB Band</strong>
Celebrating Artists with Autism fundraiser
Grant Park Community Center — 209 W. Dixie Hwy., Grant Park
<em>Runs from 1-7 p.m. Sunday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Kid Whiskey</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>September Mourning</strong>
Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Summer Concert Series: Brass Quintet</strong>
Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
<strong>Tall Paul & His Honky Tonk Band</strong>
Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bourbonnais
<em>7 p.m. Tuesday</em>
<strong>Open Mic w/Tim O’Brien</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Tuesday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.