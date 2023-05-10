Shaw Local

Life

Live music this weekend: May 11, 2023

River Valley Wind Ensemble (copy)

River Valley Wind Ensemble (copy) (Submitted photo)

By Daily Journal staff report

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>River Valley Wind Ensemble presents “At The Movies!”</strong>

Bradley-Bourbonnais Community High School — East Illinois, 700 W. North St., Bradley

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The Time Bandits Band</strong>

Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Daze of Grunge</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 51 N. Main St., Manteno

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Kyle Vern</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Todd Hazelrigg</strong>

Cruis’n The Square — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Broken Record/Pete Buck</strong>

Moose Family Center 241 — 32050 W. River Road, Wilmington

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Bongo Chief</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Aly Anne's Bar and Grill — <span>122 E. Main St, Dwight</span>

<em>8 p.m. Saturday </em>

<strong>Everingham-Pittman</strong>

Barnyard Tap — 106 E. Main St., Martinton

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet (acoustic show)</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>1 p.m. Sunday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.