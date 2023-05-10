Live music this weekend: May 11, 2023

<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>River Valley Wind Ensemble presents “At The Movies!”</strong>
Bradley-Bourbonnais Community High School — East Illinois, 700 W. North St., Bradley
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The Time Bandits Band</strong>
Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Daze of Grunge</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 51 N. Main St., Manteno
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Kyle Vern</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Todd Hazelrigg</strong>
Cruis’n The Square — South Schuyler Avenue and East Merchant Street, Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Broken Record/Pete Buck</strong>
Moose Family Center 241 — 32050 W. River Road, Wilmington
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Bongo Chief</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Aly Anne's Bar and Grill — <span>122 E. Main St, Dwight</span>
<em>8 p.m. Saturday </em>
<strong>Everingham-Pittman</strong>
Barnyard Tap — 106 E. Main St., Martinton
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet (acoustic show)</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>1 p.m. Sunday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.