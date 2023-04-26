Live music this weekend: April 28, 2023

<strong>Shelby Ryan</strong>
The Library Bar — 131 E. Marsile St., Bourbonnais
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Ryan Leggott’s Open Mic</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>John David Daily (acoustic)</strong>
The Office Bar and Grill — 5986 IL-17, Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Katzpa Jammas; Architect; Antisocial Club</strong>
Olivet Nazarene University — 1 University Ave., Bourbonnais
<em>5:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Cherry Bomb feat. School of Rock</strong>
Bradley Billiard Club — 359 S. Kinzie Ave., Bradley
<em>6 p.m. (School of Rock); 8:30 p.m. (Cherry Bomb) Saturday</em>
<strong>Brad Fetterer/Front Porch Heroes</strong>
Jimbo's <span id="docs-internal-guid-6de71da6-7fff-2b30-52dd-bb6943ca2640"><span>—</span> <span>4316 IL-102, Bourbonnais</span></span>
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Cherry & Jerry’s Ragtime Music</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Big Dog Mercer</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Beeso & Friends’ Open Jam</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Route 66 Bar — 113 E. Baltimore St., Wilmington
<em>5 p.m. Sunday</em>
<strong>Solitary Man (Neil Diamond tribute)</strong>
Watseka Theatre — 218 E. Walnut St., Watseka
<em>6 p.m. Sunday</em>
<strong>The Tall Paul Band</strong>
The Office Bar and Grill — 5986 IL-17, Kankakee
<em>6 p.m. Sunday</em>
<strong>New Horizons Band</strong>
Larsen Fine Arts Center — 1 University Ave., Bourbonnais
<em>7 p.m. Monday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.