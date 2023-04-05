Live music this weekend: April 5, 2023

<strong>Kilborn Alley Blues Band</strong>
Rock Inn — 239 E. Court St., Kankakee
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Nawty</strong>
Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Burtis Sisters Spring Musical</strong>
Shiloh Full Gospel Baptist Church — 945 S. Dearborn Ave., Kankakee
<em>5 p.m. Saturday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Artesia Brewing — 384 E. 1200 North Road, Thawville
<em>6:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Sam Blatt</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Tom Holland and the Shuffle Kings</strong>
Rock Inn — 239 E. Court St., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Big Weekend</strong>
Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Justin & John Unplugged</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Willard Wilcox</strong>
VFW Post 5422 — 557 W. Baltimore St., Wilmington
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Marty "Big Dog" Mercer</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>8:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Cherry Bomb</strong>
Flanagan’s Pub — 101 S. Main St., Grant Park
<em>9 p.m. Saturday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.