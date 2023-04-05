Shaw Local

Live music this weekend: April 5, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Kilborn Alley Blues Band</strong>

Rock Inn — 239 E. Court St., Kankakee

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Nawty</strong>

Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Burtis Sisters Spring Musical</strong>

Shiloh Full Gospel Baptist Church — 945 S. Dearborn Ave., Kankakee

<em>5 p.m. Saturday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Artesia Brewing — 384 E. 1200 North Road, Thawville

<em>6:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Sam Blatt</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Tom Holland and the Shuffle Kings</strong>

Rock Inn — 239 E. Court St., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Big Weekend</strong>

Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Justin &amp; John Unplugged</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Willard Wilcox</strong>

VFW Post 5422 — 557 W. Baltimore St., Wilmington

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Marty "Big Dog" Mercer</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>8:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Cherry Bomb</strong>

Flanagan’s Pub — 101 S. Main St., Grant Park

<em>9 p.m. Saturday</em>

