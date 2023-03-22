Live music this weekend: March 23, 2023

<strong>Marty Big Dog Mercer</strong>
Rock Inn — 239 E. Court St., Kankakee
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Kendall Colette</strong>
Aroma Park Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Smolen and Friends</strong>
Rock Inn — 239 E. Court St., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The 44 Magnum Band</strong>
Jimbo's — 4316 W. State Route 102, Bourbonnais
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Men of Ages & Stacy Beam</strong>
Head Up Here Pub — 1006 S. East Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Kevin Rowan</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Blues Jam w/ Susan Williams Band</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>4 p.m. Sunday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.