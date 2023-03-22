Shaw Local

Live music this weekend: March 23, 2023

Kendall Colette

By Daily Journal staff report

<strong>Marty Big Dog Mercer</strong>

Rock Inn — 239 E. Court St., Kankakee

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Kendall Colette</strong>

Aroma Park Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Smolen and Friends</strong>

Rock Inn — 239 E. Court St., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The 44 Magnum Band</strong>

Jimbo's — 4316 W. State Route 102, Bourbonnais

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Men of Ages &amp; Stacy Beam</strong>

Head Up Here Pub — 1006 S. East Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Kevin Rowan</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Blues Jam w/ Susan Williams Band</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>4 p.m. Sunday</em>

