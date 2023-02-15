Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: Feb. 15, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Ryan Leggot</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Jimmy Sarr Band</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Steven Curtis Chapman w/Mac Powell</strong>

Centennial Chapel — 1 University Ave., Bourbonnais

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>TyJon Charlie</strong>

Artesia Brewing — 384 E. 1200N Road, Thawville

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Time Bandits</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 51 N. Main St., Manteno

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Cherry Bomb</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Head Honchos Band</strong>

Copeland’s Roadhouse — 7096 W. Route 17, Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The Jib Brothers</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Kendall Colette</strong>

Aroma Park Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Magnificent Mozart</strong>

Featuring musicians from Lake Artists Guild and pianist Paul Kenyon

ONU’s College Church — 200 University Ave., Bourbonnais

<em>3 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.