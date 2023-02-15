Live music this weekend: Feb. 15, 2023

<strong>Ryan Leggot</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Jimmy Sarr Band</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Steven Curtis Chapman w/Mac Powell</strong>
Centennial Chapel — 1 University Ave., Bourbonnais
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>TyJon Charlie</strong>
Artesia Brewing — 384 E. 1200N Road, Thawville
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Time Bandits</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 51 N. Main St., Manteno
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Cherry Bomb</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Head Honchos Band</strong>
Copeland’s Roadhouse — 7096 W. Route 17, Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The Jib Brothers</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Kendall Colette</strong>
Aroma Park Legion — 739 Sandbar Road, Kankakee
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Magnificent Mozart</strong>
Featuring musicians from Lake Artists Guild and pianist Paul Kenyon
ONU’s College Church — 200 University Ave., Bourbonnais
<em>3 p.m. Sunday</em>
