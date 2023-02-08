Shaw Local

Life

Live music this weekend: Feb. 8, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>David DeNeau</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>6:30 p.m. Thursday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The Tall Paul Band</strong>

Peotone American Legion — 901 E. North St., Peotone

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Beeso and Friends</strong>

Splitting Targets — 245 S. West Ave., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 51 N. Main St., Manteno

<em>8:30 p.m. Friday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Flight 102 Wine Bar — 565 Main St. NW, Bourbonnais

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Doghead/1.21 Gigawatts/The Prairie State</strong>

College Church of the Nazarene — 200 University Ave., Bourbonnais

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Petty</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Time Bandits</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Bongo Chief</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 N. Second St., Peotone

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>John David Daily</strong>

Copeland’s Roadhouse — 7096 W. Route 17, Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Jake Vaughn</strong>

Barnyard Tap — 106 E. Main St., Martinton

<em>7 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.