Live music this weekend: Feb. 8, 2023

<strong>David DeNeau</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>6:30 p.m. Thursday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The Tall Paul Band</strong>
Peotone American Legion — 901 E. North St., Peotone
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Beeso and Friends</strong>
Splitting Targets — 245 S. West Ave., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 51 N. Main St., Manteno
<em>8:30 p.m. Friday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Flight 102 Wine Bar — 565 Main St. NW, Bourbonnais
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Doghead/1.21 Gigawatts/The Prairie State</strong>
College Church of the Nazarene — 200 University Ave., Bourbonnais
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Petty</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Time Bandits</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Bongo Chief</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Game On Bar & Grill — 115 N. Second St., Peotone
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>John David Daily</strong>
Copeland’s Roadhouse — 7096 W. Route 17, Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Jake Vaughn</strong>
Barnyard Tap — 106 E. Main St., Martinton
<em>7 p.m. Tuesday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.