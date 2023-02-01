Live music this weekend: Feb. 3, 2023

<strong>Jake Vaughn</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>The Ex Bombers</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>1 p.m. Saturday</em>
<strong>Dennis Knight</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>4:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Broken Record</strong>
Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Ryan Craig</strong>
The Tipsy Turtle — 139 W. Chebanse Ave., Chebanse
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Midlife Crisis</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Anthem</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>8:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Everingham Pittman</strong>
Barnyard Tap — 106 E Main St., Martinton
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Justin and John Unplugged</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.