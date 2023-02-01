Shaw Local

Life

Live music this weekend: Feb. 3, 2023

By Daily Journal staff report

<strong>Jake Vaughn</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>The Ex Bombers</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>1 p.m. Saturday</em>

<strong>Dennis Knight</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>4:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Broken Record</strong>

Sollitt Tap — 11830 N. Sollitt Road, Beecher

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Ryan Craig</strong>

The Tipsy Turtle — 139 W. Chebanse Ave., Chebanse

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Midlife Crisis</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Anthem</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>8:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Everingham Pittman</strong>

Barnyard Tap — 106 E Main St., Martinton

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Justin and John Unplugged</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.