Live music this weekend: Dec. 30, 2022

<strong>Lucas Alexander</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>Cherry Bomb</strong>
Flanagan’s Pub — 101 S. Main St., Grant Park
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>John David Daily Band</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Leigh Evans & Groovis</strong>
Jimbo’s — 4316 IL-102, Bourbonnais
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Ryleigh’s Gaming Cafe — 54 N. Oak St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The Tall Paul Band</strong>
Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Porky Barn Tavern — 522 W. Walnut St., Watseka
<em>8:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Everingham Pittman</strong>
Barnyard Tap — 106 E. Main St., Martinton
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Matt Yeager</strong>
Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Ryan Craig</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>1 p.m. Sunday</em>
<strong>Blues Jam w/ Susan Williams & Andy Duncanson</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>4 p.m. Sunday</em>
