Live music this weekend: Dec. 30, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>Lucas Alexander</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>Cherry Bomb</strong>

Flanagan’s Pub — 101 S. Main St., Grant Park

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>John David Daily Band</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Leigh Evans &amp; Groovis</strong>

Jimbo’s — 4316 IL-102, Bourbonnais

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Ryleigh’s Gaming Cafe — 54 N. Oak St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The Tall Paul Band</strong>

Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Porky Barn Tavern — 522 W. Walnut St., Watseka

<em>8:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Everingham Pittman</strong>

Barnyard Tap — 106 E. Main St., Martinton

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Matt Yeager</strong>

Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Ryan Craig</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>1 p.m. Sunday</em>

<strong>Blues Jam w/ Susan Williams &amp; Andy Duncanson</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>4 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.