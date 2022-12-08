Shaw Local

Live music this weekend: Dec. 9, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>Kendall Colette Music</strong>

Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>River Valley String Ensemble</strong>

Bradley Public Library — 296 N. Fulton Ave., Bradley

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Flanagan’s Pub — 101 S. Main St., Grant Park

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Neil Beeson</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. 1st St., Aroma Park

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>John Prine Tribute</strong>

Jimbo’s — 4316 IL-102, Bourbonnais

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Carrying Torches/Full of Moxie</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Cameron Havens</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 51 N. Main St., Manteno

<em>6 p.m. Sunday</em>

<strong>New Horizons Band’s Christmas Concert</strong>

Kresge Auditorium at ONU — 1 University

<em>7 p.m. Monday</em>

