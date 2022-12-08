Live music this weekend: Dec. 9, 2022

<strong>Kendall Colette Music</strong>
Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>River Valley String Ensemble</strong>
Bradley Public Library — 296 N. Fulton Ave., Bradley
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Flanagan’s Pub — 101 S. Main St., Grant Park
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Neil Beeson</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. 1st St., Aroma Park
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>John Prine Tribute</strong>
Jimbo’s — 4316 IL-102, Bourbonnais
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Carrying Torches/Full of Moxie</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Cameron Havens</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 51 N. Main St., Manteno
<em>6 p.m. Sunday</em>
<strong>New Horizons Band’s Christmas Concert</strong>
Kresge Auditorium at ONU — 1 University
<em>7 p.m. Monday</em>
