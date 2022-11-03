Shaw Local

Live music this weekend: Nov. 4, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>Katzpa Jammas</strong>

Splitting Targets — 245 S. West Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Not Yet</strong>

Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The Usual Suspects</strong>

Peotone American Legion — 109 E. North St., Peotone

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>John David Daily</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>John Elroy</strong>

Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>KVSO’s ‘The Power of Nature’</strong>

Asbury United Methodist Church — 196 S. Harrison Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Harry Garner Blues Band</strong>

Copeland’s — 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>2 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.