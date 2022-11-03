Live music this weekend: Nov. 4, 2022

<strong>Katzpa Jammas</strong>
Splitting Targets — 245 S. West Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Not Yet</strong>
Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The Usual Suspects</strong>
Peotone American Legion — 109 E. North St., Peotone
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>John David Daily</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>John Elroy</strong>
Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>KVSO’s ‘The Power of Nature’</strong>
Asbury United Methodist Church — 196 S. Harrison Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Harry Garner Blues Band</strong>
Copeland’s — 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>2 p.m. Sunday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.