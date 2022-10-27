Shaw Local

Life

Live music this weekend: Oct. 28, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>Bluprint/Mark Rose/Logan Miller</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Beeso &amp; Friends</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Crowder</strong>

ONU’s Centennial Chapel — 1 University Ave., Bourbonnais

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Hazard</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday (doors open)</em>

<strong>Neighborhood Blues Band</strong>

Throwback Bar &amp; Grill — 25940 S. Dixie Hwy, Crete

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Time Bandits</strong>

27631 S. Route 45, Peotone

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Anthem</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Vigilance Band</strong>

The Office Bar &amp; Grill — 5986 E. Rt. 17, Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Carrying Torches/Full of Moxie/Astro Circus</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>St. Jupiter</strong>

Tuffy’s Lounge &amp; Patio — 1099 S. Water, Wilmington

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>April’s Reign</strong>

Jimbo’s — 4316 IL-102, Bourbonnais

<em>10 p.m. Saturday</em>

