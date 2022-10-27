Live music this weekend: Oct. 28, 2022

<strong>Bluprint/Mark Rose/Logan Miller</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Beeso & Friends</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Crowder</strong>
ONU’s Centennial Chapel — 1 University Ave., Bourbonnais
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Hazard</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday (doors open)</em>
<strong>Neighborhood Blues Band</strong>
Throwback Bar & Grill — 25940 S. Dixie Hwy, Crete
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Time Bandits</strong>
27631 S. Route 45, Peotone
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Anthem</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Vigilance Band</strong>
The Office Bar & Grill — 5986 E. Rt. 17, Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Carrying Torches/Full of Moxie/Astro Circus</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>St. Jupiter</strong>
Tuffy’s Lounge & Patio — 1099 S. Water, Wilmington
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>April’s Reign</strong>
Jimbo’s — 4316 IL-102, Bourbonnais
<em>10 p.m. Saturday</em>
