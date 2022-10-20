Shaw Local

Live music this weekend: Oct. 21, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>A Smooth Showcase</strong>

Featuring: Blake, Dove, Katie, Smitty, Muva the Creator, Lady G, Hood Raised, Jayson, Mashavu and more. Hosted by Keep it Smooth and Kent Da Library Guy Wade.

Kankakee Public Library — 201 E. Merchant St., Kankakee

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>John David Daily</strong>

Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>Matt Shipley</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>John David Daily</strong>

Buckwild — 151 W. Station St., St. Anne

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Oompha Band</strong>

Zonta German Fest — Kankakee Train Depot

<em>Noon Sunday</em>

<strong>High Anxiety</strong>

Rich’s Tap, Buckhorn — 25 N. Dixie Hwy., Momence

<em>3 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.