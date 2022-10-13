Shaw Local

Live music this weekend: Oct. 14, 2022

The John David Daily Band

The John David Daily Band (Photo provided)

By Daily Journal staff report

<strong>Time Bandits</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>John David Daily</strong>

Herscher Restaurant &amp; Pub — 171 S. Main St., Herscher

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Ryan Leggott</strong>

Kankakee Farmers’ Market — 200 S. Schuyler Ave., Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>The Band Steele/John David Daily Band</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Big Dog Mercier</strong>

The Office Bar &amp; Grill — 5986 E. Rt. 17, Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The Tall Paul Band</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Dan Blanchette</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>2 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.