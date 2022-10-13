Live music this weekend: Oct. 14, 2022

<strong>Time Bandits</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>John David Daily</strong>
Herscher Restaurant & Pub — 171 S. Main St., Herscher
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Ryan Leggott</strong>
Kankakee Farmers’ Market — 200 S. Schuyler Ave., Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>The Band Steele/John David Daily Band</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Big Dog Mercier</strong>
The Office Bar & Grill — 5986 E. Rt. 17, Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The Tall Paul Band</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Dan Blanchette</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>2 p.m. Sunday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.