Live music this weekend: Sept. 22, 2022

The John David Daily Band

The John David Daily Band (Photo provided)

By Daily Journal staff report

<strong>The Tall Paul Band</strong>

Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>6 p.m. tonight</em>

<strong>The Back Paiges</strong>

Dwight Harvest Days — Downtown Dwight

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Kelli Bonomo</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115 Second St., Peotone

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Ken &amp; Sara Hazelrigg</strong>

Kankakee Farmers’ Market — Downtown Kankakee

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Lupe Carroll</strong>

Perry Farm — 459 Kennedy Drive, Bourbonnais

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

#CancerSucks Benefit — St. Mary’s Church, Beaverville

<em>Noon Saturday</em>

<strong>Tim O’Brien</strong>

#CancerSucks Benefit — St. Mary’s Church, Beaverville

<em>1 p.m. Saturday</em>

<strong>Breaking Storm/The Silver Strings</strong>

Dwight Harvest Days — Downtown Dwight

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>JD King</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>John David Daily Band</strong>

#CancerSucks Benefit — St. Mary’s Church, Beaverville

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Astro Circus</strong>

On The Rox — 670 West Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Usual Suspects</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Redneck Remedy</strong>

#CancerSucks Benefit — St. Mary’s Church, Beaverville

<em>9:30 p.m. Saturday</em>

<strong>The Silhouettes</strong>

Dwight Harvest Days — Downtown Dwight

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>The Manteno Oktoberfest is happening throughout the weekend, starting tonight with several live performances. Go to <a href="https://www.mantenochamber.com" target="_blank">mantenochamber.com</a> for the full schedule.</strong>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.