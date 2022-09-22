Live music this weekend: Sept. 22, 2022

<strong>The Tall Paul Band</strong>
Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>6 p.m. tonight</em>
<strong>The Back Paiges</strong>
Dwight Harvest Days — Downtown Dwight
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Kelli Bonomo</strong>
Game On Bar & Grill — 115 Second St., Peotone
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Ken & Sara Hazelrigg</strong>
Kankakee Farmers’ Market — Downtown Kankakee
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Lupe Carroll</strong>
Perry Farm — 459 Kennedy Drive, Bourbonnais
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
#CancerSucks Benefit — St. Mary’s Church, Beaverville
<em>Noon Saturday</em>
<strong>Tim O’Brien</strong>
#CancerSucks Benefit — St. Mary’s Church, Beaverville
<em>1 p.m. Saturday</em>
<strong>Breaking Storm/The Silver Strings</strong>
Dwight Harvest Days — Downtown Dwight
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>JD King</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>John David Daily Band</strong>
#CancerSucks Benefit — St. Mary’s Church, Beaverville
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Astro Circus</strong>
On The Rox — 670 West Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Usual Suspects</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Redneck Remedy</strong>
#CancerSucks Benefit — St. Mary’s Church, Beaverville
<em>9:30 p.m. Saturday</em>
<strong>The Silhouettes</strong>
Dwight Harvest Days — Downtown Dwight
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>The Manteno Oktoberfest is happening throughout the weekend, starting tonight with several live performances. Go to <a href="https://www.mantenochamber.com" target="_blank">mantenochamber.com</a> for the full schedule.</strong>
