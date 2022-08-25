Shaw Local

Life

Live music this weekend: Aug. 25, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>N-Deep</strong>

Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Ryan Craig</strong>

Kankakee Country Club — 2011 Cobb Blvd., Kankakee

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Kelli Bonomo</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115-117 Second St., Peotone

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Indiana Nights</strong>

Smokey Jo’s — 475 W. Burville Rd., Crete

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Ryan Leggott</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Silverstrings</strong>

Hang N’ Hog Saloon — 553 W. Kennedy Rd., Braidwood

<em>1 p.m. Saturday</em>

<strong>Mr. Stand Up In It, Theodis Ealey</strong>

Knights of Columbus — 187 S. Indiana Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Anthem</strong>

Ashkum Homecoming Fest — Downtown Ashkum

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Vintage Oak — 1390 Main St., Crete

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The Silhouettes</strong>

40th anniversary concert

Bird Park, Band Shell — 893 W. Station St., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The Strips</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Vaudevileins, Sisser &amp; Terminus Victor</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>David’s Bazaar</strong>

Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>String Quartet (KVSO)</strong>

Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.