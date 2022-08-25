Live music this weekend: Aug. 25, 2022

<strong>N-Deep</strong>
Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Ryan Craig</strong>
Kankakee Country Club — 2011 Cobb Blvd., Kankakee
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Kelli Bonomo</strong>
Game On Bar & Grill — 115-117 Second St., Peotone
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Indiana Nights</strong>
Smokey Jo’s — 475 W. Burville Rd., Crete
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Ryan Leggott</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Silverstrings</strong>
Hang N’ Hog Saloon — 553 W. Kennedy Rd., Braidwood
<em>1 p.m. Saturday</em>
<strong>Mr. Stand Up In It, Theodis Ealey</strong>
Knights of Columbus — 187 S. Indiana Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Anthem</strong>
Ashkum Homecoming Fest — Downtown Ashkum
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Vintage Oak — 1390 Main St., Crete
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The Silhouettes</strong>
40th anniversary concert
Bird Park, Band Shell — 893 W. Station St., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The Strips</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Vaudevileins, Sisser & Terminus Victor</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>David’s Bazaar</strong>
Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>String Quartet (KVSO)</strong>
Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
