Live music this weekend: Aug. 18, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>Shelby Ryan</strong>

Flight 102 — 565 Main St. NW, Bourbonnais

<em>6 p.m. Thursday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Kankakee Valley Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee

<em>7 p.m. Thursday</em>

<strong>Hairbangers Ball</strong>

Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley

<em>6:30 p.m. Friday</em>

<strong>Whiskeyfist</strong>

Rockin’ on the Square — Square on Second, Manteno

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Ryan Craig &amp; John Mark Duo</strong>

The Library Bar — 131 E. Marsile St., Bourbonnais

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Simsons w/Katzpa James; City Cash</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Todd Hazelrigg</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>The Silhouettes</strong>

Two Rivers Festival — Aroma Park

<em>1:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Electro Retro</strong>

Off the Vine — 121 E. Washington St., Momence

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The Silhouettes</strong>

Two Rivers Festival — Aroma Park

<em>7:15 p.m. Saturday</em>

<strong>Any Given Weekend</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The 44 Magnum Band</strong>

Barnyard Tap — 106 E. Main St., Martinton

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Logan Miller</strong>

Made for Me Boutique — 45 N. Main St., Manteno

<em>1 p.m. Sunday</em>

<strong>CIRKA’s Open Jams (Estival Fest fundraiser)</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>2 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.