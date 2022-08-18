Live music this weekend: Aug. 18, 2022

<strong>Shelby Ryan</strong>
Flight 102 — 565 Main St. NW, Bourbonnais
<em>6 p.m. Thursday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Kankakee Valley Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee
<em>7 p.m. Thursday</em>
<strong>Hairbangers Ball</strong>
Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley
<em>6:30 p.m. Friday</em>
<strong>Whiskeyfist</strong>
Rockin’ on the Square — Square on Second, Manteno
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Ryan Craig & John Mark Duo</strong>
The Library Bar — 131 E. Marsile St., Bourbonnais
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Simsons w/Katzpa James; City Cash</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Todd Hazelrigg</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>The Silhouettes</strong>
Two Rivers Festival — Aroma Park
<em>1:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Electro Retro</strong>
Off the Vine — 121 E. Washington St., Momence
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The Silhouettes</strong>
Two Rivers Festival — Aroma Park
<em>7:15 p.m. Saturday</em>
<strong>Any Given Weekend</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The 44 Magnum Band</strong>
Barnyard Tap — 106 E. Main St., Martinton
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Logan Miller</strong>
Made for Me Boutique — 45 N. Main St., Manteno
<em>1 p.m. Sunday</em>
<strong>CIRKA’s Open Jams (Estival Fest fundraiser)</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>2 p.m. Sunday</em>
