Live music this weekend: Aug. 11, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>Fox Crossing Stringband/Miles Over Mountains</strong>

Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Beeso &amp; Friends</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Ryan Craig</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115-117 Second St., Peotone

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The Taste of the Silhouettes</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Miller Holler</strong>

Momence Gladiolus Festival

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Linda Marie Smith</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>38 Things</strong>

D.I.L.L.I.G.A.F’s — 226 W. Broadway St., Bradley

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Any Given Weekend</strong>

Kankakee Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Porky Barn Tavern —522 W. Walnut St., Watseka

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Momence Gladiolus Festival

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Vigilance</strong>

The Office Bar &amp; Grill — 5986 E. State Route 17, Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Improper Dose/School of Rock Mokena</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Crawford’s Daughter</strong>

Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115-117 Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Brass Quintet (KVSO)</strong>

Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

