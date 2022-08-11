Live music this weekend: Aug. 11, 2022

<strong>Fox Crossing Stringband/Miles Over Mountains</strong>
Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Beeso & Friends</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Ryan Craig</strong>
Game On Bar & Grill — 115-117 Second St., Peotone
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The Taste of the Silhouettes</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Miller Holler</strong>
Momence Gladiolus Festival
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Linda Marie Smith</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>38 Things</strong>
D.I.L.L.I.G.A.F’s — 226 W. Broadway St., Bradley
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Any Given Weekend</strong>
Kankakee Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Porky Barn Tavern —522 W. Walnut St., Watseka
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Momence Gladiolus Festival
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Vigilance</strong>
The Office Bar & Grill — 5986 E. State Route 17, Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Improper Dose/School of Rock Mokena</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Crawford’s Daughter</strong>
Steam Hollow — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Game On Bar & Grill — 115-117 Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Brass Quintet (KVSO)</strong>
Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
