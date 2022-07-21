Shaw Local

Live music this weekend: July 21, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Paul Snyder/Holiday Celebration

Don Palzer Band Shell — 893 W. Station St., Kankakee

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Robby Duo</strong>

Crete’s Backyard — 1361 Benton St., Crete

<em>7:30 p.m. tonight</em>

<strong>ANTHEM</strong> (rescheduled from last week)

Rockin’ on the Square — Second Street, Manteno

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The Jesse Perez Experience</strong>

Blue Horse — 115 N. Water St., Wilmington

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The South Side Social Club</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Tuffy’s Lounge — 1099 S. Water St., Wilmington

<em>9:30 p.m. Friday</em>

<strong>Tim “The Tuneman” Rehmer</strong>

Kankakee Farmers’ Market — S. Schuyler Ave. &amp; E. Merchant St.

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Daze of Grunge</strong>

Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Big Dog Mercer</strong>

The Office Bar &amp; Grill — 5986 E. State Route 17, Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The John David Daily Band</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The World Famous Smokin’ Jo’s</strong>

Smokey Jo’s — 475 W. Burville Rd., Crete

<em>8:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Any Given Weekend</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Dr. Feelgood (Motley Crue tribute)</strong>

Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Open Jam w/ Beeso &amp; Friends</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>Jolly Ringwalds</strong> (BTPD’s Summer Concert Series)

Willowhaven Park — 1451 N 4000 E Rd, Kankakee

<em>7 p.m. Tuesday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.