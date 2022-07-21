Live music this weekend: July 21, 2022

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Paul Snyder/Holiday Celebration
Don Palzer Band Shell — 893 W. Station St., Kankakee
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>Robby Duo</strong>
Crete’s Backyard — 1361 Benton St., Crete
<em>7:30 p.m. tonight</em>
<strong>ANTHEM</strong> (rescheduled from last week)
Rockin’ on the Square — Second Street, Manteno
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The Jesse Perez Experience</strong>
Blue Horse — 115 N. Water St., Wilmington
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The South Side Social Club</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Tuffy’s Lounge — 1099 S. Water St., Wilmington
<em>9:30 p.m. Friday</em>
<strong>Tim “The Tuneman” Rehmer</strong>
Kankakee Farmers’ Market — S. Schuyler Ave. & E. Merchant St.
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Daze of Grunge</strong>
Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Big Dog Mercer</strong>
The Office Bar & Grill — 5986 E. State Route 17, Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The John David Daily Band</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The World Famous Smokin’ Jo’s</strong>
Smokey Jo’s — 475 W. Burville Rd., Crete
<em>8:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Any Given Weekend</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Dr. Feelgood (Motley Crue tribute)</strong>
Rustic Inn — 108 N. Water St., Wilmington
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Open Jam w/ Beeso & Friends</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>Jolly Ringwalds</strong> (BTPD’s Summer Concert Series)
Willowhaven Park — 1451 N 4000 E Rd, Kankakee
<em>7 p.m. Tuesday</em>
