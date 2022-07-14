Shaw Local

Life

Live music this weekend: July 14, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Boys vs. Girls

Don Palzer Band Shell — 893 W. Station St., Kankakee

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Bad Choices (Braidwood Summerfest)</strong>

Braidwood City Park — 227 W. 3rd St., Braidwood

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Three’s A Crowd/Simsons Band</strong>

Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>ANTHEM</strong>

Rockin’ on the Square — Second Street, Manteno

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The Silhouettes (Braidwood Summerfest)</strong>

Braidwood City Park — 227 W. 3rd St., Braidwood

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>The Unemployed Architects</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

French Heritage Museum — 165 N. Indiana Ave., Kankakee

<em>1 p.m. Saturday</em>

<strong>HOPE Fest</strong>

DLOW; Carrying Torches; Jeronmino Speaks; Tocarra; DJ Swoope

Don Palzer Band Shell — 893 W. Station St., Kankakee

<em>1 p.m. Saturday</em>

<strong>The Hat Guys (Braidwood Summerfest)</strong>

Braidwood City Park — 227 W. 3rd St., Braidwood

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Beach Bum Band</strong>

Fritz’s Saloon — 225 S. State St., Manhattan

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Replay</strong>

Smokey Jo’s — 475 W. Burville Road, Crete

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>String Quartet</strong>

Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

<strong>Wicked Vic (Braidwood Summerfest)</strong>

Braidwood City Park — 227 W. 3rd St., Braidwood

<em>6:30 p.m. Sunday</em>

<strong>Mr. Myers (BTPD’s Summer Concert Series)</strong>

Perry Farm Park — 459 Kennedy Drive, Bourbonnais

<em>7 p.m. Tuesday</em>

<strong>Ana Popovic (Friends of the Blues)</strong>

Manteno Sportsmen’s Club — 851 N. Main St., Manteno

<em>7 p.m. Tuesday</em>

