Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: June 23, 2022

By Daily Journal staff report

<em><strong>Music has begun at Bourbonnais Friendship Festival. For a full list of performances, go to <a href="https://www.bourbonnaisfriendshipfestival.com" target="_blank">bourbonnaisfriendshipfestival.com</a>.</strong></em>

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>

Summer Solstice

Don Palzer Band Shell — 893 W. Station St., Kankakee

<em>7 p.m. tonight</em>

<strong>Railway Gamblers</strong>

Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>The Tall Paul Band</strong>

The Brown Onion — 11 W. 34th St., Steger

<em>9 p.m. Friday</em>

<strong>Tom Lowery Trio</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Improper Dose</strong>

Misfitz — 360 S. East Ave., Kankakee

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Matt Yeager</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115-117 Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Jazz Times Big Band (w/Misti Kohl)</strong>

Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee

<em>4 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.