Live music this weekend: June 23, 2022

<strong>Kankakee Municipal Band</strong>
Summer Solstice
Don Palzer Band Shell — 893 W. Station St., Kankakee
<em>7 p.m. tonight</em>
<strong>Railway Gamblers</strong>
Festival Square — 199 S. East Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>The Tall Paul Band</strong>
The Brown Onion — 11 W. 34th St., Steger
<em>9 p.m. Friday</em>
<strong>Tom Lowery Trio</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue and East Merchant Street
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Improper Dose</strong>
Misfitz — 360 S. East Ave., Kankakee
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Matt Yeager</strong>
Game On Bar & Grill — 115-117 Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Jazz Times Big Band (w/Misti Kohl)</strong>
Cobb Park — 1002 Cobb Blvd., Kankakee
<em>4 p.m. Sunday</em>
