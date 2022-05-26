Shaw Local

Life

Live music this weekend: May 26, 2022

By Daily Journal staff report

<em><strong>EDITOR'S NOTE: The Time Bandits' performance was scheduled prematurely; the band will be playing June 3 at Bradley-Bourbonnais Sportsmen's Club.</strong></em>

<strong>The Tall Paul Band</strong>

Tinley Park American Legion — 17423 67th Ct., Tinley Park

<em>6:30 p.m. tonight</em>

<strong>Splash Valley Opening Night Pool Park</strong>

CIRKA presents live music — 1850 River Road, Kankakee

<em>4 p.m. Friday</em>

<strong>Creatio</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>South Side Social Club</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8:30 p.m. Friday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue &amp; East Merchant Street

<em>9:30 a.m. Saturday</em>

<strong>Improper Dose</strong>

Rich’s Buckhorn Tap — 25 N. Dixie Hwy, Momence

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Eric Butler</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115-117 Second St., Peotone

<em>2 p.m. Sunday</em>

<strong>Everingham-Pittman</strong>

Barnyard Tap — 106 E. Main St., Martinton

<em>3 p.m. Sunday</em>

<strong>Head First</strong>

Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley

<em>6 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.