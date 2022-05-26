Live music this weekend: May 26, 2022

<em><strong>EDITOR'S NOTE: The Time Bandits' performance was scheduled prematurely; the band will be playing June 3 at Bradley-Bourbonnais Sportsmen's Club.</strong></em>
<strong>The Tall Paul Band</strong>
Tinley Park American Legion — 17423 67th Ct., Tinley Park
<em>6:30 p.m. tonight</em>
<strong>Splash Valley Opening Night Pool Park</strong>
CIRKA presents live music — 1850 River Road, Kankakee
<em>4 p.m. Friday</em>
<strong>Creatio</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>South Side Social Club</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8:30 p.m. Friday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Kankakee Farmers’ Market — South Schuyler Avenue & East Merchant Street
<em>9:30 a.m. Saturday</em>
<strong>Improper Dose</strong>
Rich’s Buckhorn Tap — 25 N. Dixie Hwy, Momence
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Eric Butler</strong>
Game On Bar & Grill — 115-117 Second St., Peotone
<em>2 p.m. Sunday</em>
<strong>Everingham-Pittman</strong>
Barnyard Tap — 106 E. Main St., Martinton
<em>3 p.m. Sunday</em>
<strong>Head First</strong>
Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley
<em>6 p.m. Sunday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.