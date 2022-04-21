Shaw Local

Live music this weekend: April 21, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>Bill &amp; Ed’s Excellent Adventure</strong>

Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>The Tall Paul Band</strong>

The Stray Bar — 17 Old Frankfort Way, Frankfort

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Time Bandits</strong>

Flanagan’s Pub — 101 S. Main St., Grant Park

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>DJ Ronnie B</strong>

Flanagan’s Pub — 101 S. Main St., Grant Park

<em>12 p.m. Saturday</em>

<strong>Eric Swanson Band feat. Bryan Smith</strong>

Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Matt Yeager &amp; South Side Social Club</strong>

St. George Feast Day — 5272 E 5000N Road, Bourbonnais

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Butterfield Creek</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>KVSO’s ‘Celebrate Our French Heritage’</strong>

Maternity BVM — 308 E. Marsile St., Bourbonnais

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>City Ca$h</strong>

On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Shelby Ryan</strong>

Fire Pit Bar &amp; Grill — 306 N. Harlem Ave., Peotone

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>7th Anomaly</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115-117 Second St., Peotone

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Carrying Torches/Spooky Boo</strong>

Splitting Targets — 245 S. West Ave., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Kevin Rowan</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>2 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.