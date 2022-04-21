Live music this weekend: April 21, 2022

<strong>Bill & Ed’s Excellent Adventure</strong>
Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>The Tall Paul Band</strong>
The Stray Bar — 17 Old Frankfort Way, Frankfort
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Time Bandits</strong>
Flanagan’s Pub — 101 S. Main St., Grant Park
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>DJ Ronnie B</strong>
Flanagan’s Pub — 101 S. Main St., Grant Park
<em>12 p.m. Saturday</em>
<strong>Eric Swanson Band feat. Bryan Smith</strong>
<strong>Matt Yeager & South Side Social Club</strong>
St. George Feast Day — 5272 E 5000N Road, Bourbonnais
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Butterfield Creek</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>KVSO’s ‘Celebrate Our French Heritage’</strong>
Maternity BVM — 308 E. Marsile St., Bourbonnais
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>City Ca$h</strong>
On the Rox — 670 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Shelby Ryan</strong>
Fire Pit Bar & Grill — 306 N. Harlem Ave., Peotone
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>7th Anomaly</strong>
Game On Bar & Grill — 115-117 Second St., Peotone
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Carrying Torches/Spooky Boo</strong>
Splitting Targets — 245 S. West Ave., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Kevin Rowan</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>2 p.m. Sunday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.