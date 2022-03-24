Shaw Local

Live music this weekend: March 24, 2022

By Daily Journal staff report

<strong>Shelby Ryan</strong>

Flight 102 — 565 Main St. NW, Bourbonnais

<em>6 p.m. tonight</em>

<strong>Motown Revue</strong>

NABVETS Building — 13161 E. Central St., Pembroke Township

<em>6 p.m. Friday</em>

<strong>Khaos Ordinance</strong>

Feat. Necro Signatures, Marks of Gray, Central Disorder

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Bluprint (single release party)</strong>

Feat. High Wire, Feral Vices (KY), Carrying Torches

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>CeCe Winans (w/ ONU's Proclamation Gospel Choir)</strong>

Centennial Chapel — 1 University Ave., Bourbonnais

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The John Webber Band</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Todd Hazelrigg</strong>

Smitty’s Bar &amp; Gaming — 1098 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The Tall Paul Band</strong>

Snooker’s Bar and Grill — 23962 Strip Mine Road, Wilmington

<em>9 p.m. Saturday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.