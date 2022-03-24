Live music this weekend: March 24, 2022

<strong>Shelby Ryan</strong>
Flight 102 — 565 Main St. NW, Bourbonnais
<em>6 p.m. tonight</em>
<strong>Motown Revue</strong>
NABVETS Building — 13161 E. Central St., Pembroke Township
<em>6 p.m. Friday</em>
<strong>Khaos Ordinance</strong>
Feat. Necro Signatures, Marks of Gray, Central Disorder
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Bluprint (single release party)</strong>
Feat. High Wire, Feral Vices (KY), Carrying Torches
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>CeCe Winans (w/ ONU's Proclamation Gospel Choir)</strong>
Centennial Chapel — 1 University Ave., Bourbonnais
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The John Webber Band</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Todd Hazelrigg</strong>
Smitty’s Bar & Gaming — 1098 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The Tall Paul Band</strong>
Snooker’s Bar and Grill — 23962 Strip Mine Road, Wilmington
<em>9 p.m. Saturday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.