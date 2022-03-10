Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: March 10, 2022

The John David Daily Band

The John David Daily Band (Photo provided)

By Daily Journal staff report

<strong>The Tall Paul Band</strong>

Tinley Park American Legion — 17423 67th Court, Tinley Park

<em>6:30 p.m. Thursday</em>

<strong>John David Daily &amp; Son</strong>

Bradley Bourbonnais Sportsmen's Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>7:30 p.m. Friday</em>

<strong>Time Bandits</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 63 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Friday</em>

<strong>Mick Porter</strong>

The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>The John Webber Band</strong>

Bradley American Legion (Post 766) — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It Band</strong>

Tuffy’s Lounge — 1099 S. Water St., Wilmington

<em>9:30 p.m. Saturday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.