Live music this weekend: March 10, 2022

<strong>The Tall Paul Band</strong>
Tinley Park American Legion — 17423 67th Court, Tinley Park
<em>6:30 p.m. Thursday</em>
<strong>John David Daily & Son</strong>
Bradley Bourbonnais Sportsmen's Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>7:30 p.m. Friday</em>
<strong>Time Bandits</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 63 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Friday</em>
<strong>Mick Porter</strong>
The Wine Cafe — 130 Bridge St., Wilmington
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>The John Webber Band</strong>
Bradley American Legion (Post 766) — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It Band</strong>
Tuffy’s Lounge — 1099 S. Water St., Wilmington
<em>9:30 p.m. Saturday</em>
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.