Live music this weekend: Feb. 25, 2022

<strong>The Tall Paul Band</strong>
Peotone American Legion — 109 E North St, Peotone
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>Tim the Tuneman</strong>
Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais
<em>7 p.m. Friday</em>
<strong>The Jib Brothers</strong>
Old School Brewing — 110 Bridge St., Wilmington
<em>2 p.m. Saturday</em>
<strong>KVSO concert</strong>
Celebrating Florence B. Price
Morning Star Baptist Church — 570 N. Harrison Ave., Kankakee
<em>6 p.m. Saturday</em>
<strong>Hoosier Ditty Band</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno
<em>7 p.m. Saturday</em>
<strong>Neighborhood Blues Band</strong>
Throwback Bar — 25940 S. Dixie Hwy, Crete
<em>7:30 p.m. Saturday</em>
<strong>Improper Dose</strong>
Marie’s — 900 W. Station St., Kankakee
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Ed Hill & the Unusuals</strong>
Main Street Exchange — 25346 S. Dixie Hwy, Crete
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Fab Tones</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>The John Webber Band</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
<em>8 p.m. Saturday</em>
<strong>Just Roll With It Band</strong>
Misfitz — 360 S. East Ave., Kankakee
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Hail Mary</strong>
Rich’s Tap Buckhorn — 25 Dixie Hwy, Momence
<em>9 p.m. Saturday</em>
<strong>Blues Jam w/ Susan Williams Band</strong>
Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno
<em>4 p.m. Sunday</em>
