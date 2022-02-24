Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: Feb. 25, 2022

The John Webber Band

The John Webber Band (The John Webber Band/Facebook)

By Daily Journal staff report

<strong>The Tall Paul Band</strong>

Peotone American Legion — 109 E North St, Peotone

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>Tim the Tuneman</strong>

Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Drive, Bourbonnais

<em>7 p.m. Friday</em>

<strong>The Jib Brothers</strong>

Old School Brewing — 110 Bridge St., Wilmington

<em>2 p.m. Saturday</em>

<strong>KVSO concert</strong>

Celebrating Florence B. Price

Morning Star Baptist Church — 570 N. Harrison Ave., Kankakee

<em>6 p.m. Saturday</em>

<strong>Hoosier Ditty Band</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Manteno

<em>7 p.m. Saturday</em>

<strong>Neighborhood Blues Band</strong>

Throwback Bar — 25940 S. Dixie Hwy, Crete

<em>7:30 p.m. Saturday</em>

<strong>Improper Dose</strong>

Marie’s — 900 W. Station St., Kankakee

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Ed Hill &amp; the Unusuals</strong>

Main Street Exchange — 25346 S. Dixie Hwy, Crete

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Fab Tones</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>The John Webber Band</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

<em>8 p.m. Saturday</em>

<strong>Just Roll With It Band</strong>

Misfitz — 360 S. East Ave., Kankakee

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Hail Mary</strong>

Rich’s Tap Buckhorn — 25 Dixie Hwy, Momence

<em>9 p.m. Saturday</em>

<strong>Blues Jam w/ Susan Williams Band</strong>

Back Forty Saloon — 77 N. Main St., Manteno

<em>4 p.m. Sunday</em>

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.