Live music this weekend: Oct. 29, 2021

By Daily Journal staff report

<strong>Crazy Town</strong>

The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley

7 p.m. Friday

<strong>Matt Yeager &amp; The South Side Social Club</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115-117 Second Street, Peotone

8 p.m. Friday

<strong>John David Daily</strong>

Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park

8 p.m. Friday

<strong>Tall Paul and the Deloreans</strong>

The Stray Bar — 17 Old Frankfort Way, Frankfort

8 p.m. Friday

<strong>DJ Jason Neuman</strong>

Splitting Targets — 245 S. West Ave., Kankakee

7 p.m. Saturday

<strong>Anthem</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno

8 p.m. Saturday

<strong>Improper Dose</strong>

Dilligaf’s — 226 W. Broadway St., Bradley

8 p.m. Saturday

<strong>Beeso &amp; Friends</strong>

Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee

8 p.m. Saturday

<strong>Just Roll With It</strong>

Porky Barn Tavern — 522 W Walnut St., Watseka

8 p.m. Saturday

<strong>Next To Eternity (CD release)</strong>

Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood

5 p.m. Sunday

<strong>Scream at the Sky</strong>

Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood

7 p.m. Sunday

<p dir="ltr">To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com">life@daily-journal.com</a>.