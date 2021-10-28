Live music this weekend: Oct. 29, 2021

<strong>Crazy Town</strong>
The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
7 p.m. Friday
<strong>Matt Yeager & The South Side Social Club</strong>
Game On Bar & Grill — 115-117 Second Street, Peotone
8 p.m. Friday
<strong>John David Daily</strong>
Ryan’s Pier — 112 E. First St., Aroma Park
8 p.m. Friday
<strong>Tall Paul and the Deloreans</strong>
The Stray Bar — 17 Old Frankfort Way, Frankfort
8 p.m. Friday
<strong>DJ Jason Neuman</strong>
Splitting Targets — 245 S. West Ave., Kankakee
7 p.m. Saturday
<strong>Anthem</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno
8 p.m. Saturday
<strong>Improper Dose</strong>
Dilligaf’s — 226 W. Broadway St., Bradley
8 p.m. Saturday
<strong>Beeso & Friends</strong>
Good Vibrations — 1680 W. Station St., Kankakee
8 p.m. Saturday
<strong>Just Roll With It</strong>
Porky Barn Tavern — 522 W Walnut St., Watseka
8 p.m. Saturday
<strong>Next To Eternity (CD release)</strong>
Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood
5 p.m. Sunday
<strong>Scream at the Sky</strong>
Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood
7 p.m. Sunday
