Live music this weekend: Oct. 21, 2021

<p dir="ltr"><strong>Damon Mitchell (album release party)</strong>
<p dir="ltr">Inside Out — 226 N. Central St., Gilman
<p dir="ltr">7 p.m. tonight
<p dir="ltr"><strong>Heartsick, Darker Than Fiction, Scream At The Sky, EphinEpic</strong>
<p dir="ltr">The Looney Bin — 201 S. Schuyler Ave., Bradley
<p dir="ltr">7 p.m. Friday
<p dir="ltr"><strong>Vern N Vern</strong>
<p dir="ltr">Kankakee Farmers’ Market — Downtown Kankakee
<p dir="ltr">9:30 a.m. Saturday
<p dir="ltr"><strong>Wanda Mountain Boys</strong>
<p dir="ltr">Ignite Christian Church — 1180 W First St., Braidwood
<p dir="ltr">5 p.m. Saturday
<p dir="ltr"><strong>Joe Rian & The A.M. Drinkers</strong>
<p dir="ltr">Locavore Farm — 16146 E 12000 Rd N, Grant Park
<p dir="ltr">5 p.m. Saturday
<p dir="ltr"><strong>Jared James Nichols & The Georgia Thunderbolts</strong>
<p dir="ltr">Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood
<p dir="ltr">7 p.m. Saturday
<p dir="ltr"><strong>Whiskey Road</strong>
<p dir="ltr">Knights of Columbus — 187 S. Indiana Ave., Kankakee
<p dir="ltr">7:45 p.m. Saturday
<p dir="ltr"><strong>Chris James</strong>
<p dir="ltr">First Stop Bar and Grill — 510 S. Oak St., Chebanse
<p dir="ltr">8 p.m. Saturday
<p dir="ltr"><strong>The Jib Brothers</strong>
<p dir="ltr">Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno
<p dir="ltr">2 p.m. Sunday
<p dir="ltr"><strong>‘Annie Jr.’</strong>
<p dir="ltr">Clifton Central High School — 1134 E 3100 North Rd, Clifton
<p dir="ltr">7 p.m. Saturday; 2 p.m. Sunday
