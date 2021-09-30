Live music this weekend: Sept. 30, 2021

<strong>Fool House: The Ultimate 90s Dance Party</strong>
CD & ME — 23320 S. LaGrange Rd., Frankfort
7:30 p.m. tonight
<strong>Tall Paul and His Honky Tonk Band</strong>
Chicago Street Pub — 75 N. Chicago St., Joliet
7 p.m. Friday
<strong>Piano night with Kelli Bonomo</strong>
Game On Bar & Grill — 115-117 Second St., Peotone
7 p.m. Friday
<strong>DJ MikeY</strong>
Jamo’s Live — 10160 191st St., Mokena
9:30 p.m. Friday
<strong>Casting Crowns</strong>
Olivet Nazarene University — 1 University Ave., Bourbonnais
7 p.m. Saturday
<strong>The John Webber Band</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
8 p.m. Saturday
<strong>Replay</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno
8 p.m. Saturday
<strong>KVTA’s “The Music Man”</strong>
Lincoln Cultural Center — 240 Warren Ave., Kankakee
7 p.m. Saturday; 2 p.m. Sunday
To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com" target="_blank">life@daily-journal.com</a>.