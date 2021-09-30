Shaw Local

Live music this weekend: Sept. 30, 2021

By Daily Journal staff report

<strong>Fool House: The Ultimate 90s Dance Party</strong>

CD &amp; ME — 23320 S. LaGrange Rd., Frankfort

7:30 p.m. tonight

<strong>Tall Paul and His Honky Tonk Band</strong>

Chicago Street Pub — 75 N. Chicago St., Joliet

7 p.m. Friday

<strong>Piano night with Kelli Bonomo</strong>

Game On Bar &amp; Grill — 115-117 Second St., Peotone

7 p.m. Friday

<strong>DJ MikeY</strong>

Jamo’s Live — 10160 191st St., Mokena

9:30 p.m. Friday

<strong>Casting Crowns</strong>

Olivet Nazarene University — 1 University Ave., Bourbonnais

7 p.m. Saturday

<strong>The John Webber Band</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

8 p.m. Saturday

<strong>Replay</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno

8 p.m. Saturday

<strong>KVTA’s “The Music Man”</strong>

Lincoln Cultural Center — 240 Warren Ave., Kankakee

7 p.m. Saturday; 2 p.m. Sunday

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com" target="_blank">life@daily-journal.com</a>.