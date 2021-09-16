Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: Sept. 17, 2021

By Daily Journal staff report

<strong>Lucas Alexander</strong>

Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Dr, Bourbonnais

7:30 p.m. Friday

<strong>Matt Yeager &amp; the South Side Social Club</strong>

St. Anne Pumpkin Festival

8 p.m. Friday

<strong>German Oktoberfest</strong>

Steam Hollow Brewing Co.— 450 S. Spruce St. (Unit C), Manteno

Noon Saturday

<strong>City Ca$h</strong>

Misfitz — 360 S. East Ave., Kankakee

8 p.m. Saturday

<strong>Group Therapy</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St. (Unit C), Manteno

8 p.m. Saturday

<strong>Heather Wagner</strong>

St. Anne Pumpkin Festival

8 p.m. Saturday

<strong>Andru Jamison</strong>

St. Anne Pumpkin Festival

9 p.m. Saturday

To have your listing included, email <a href="mailto:life@daily-journal.com" target="_blank">life@daily-journal.com</a>.