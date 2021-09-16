Live music this weekend: Sept. 17, 2021

<strong>Lucas Alexander</strong>
Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Dr, Bourbonnais
7:30 p.m. Friday
<strong>Matt Yeager & the South Side Social Club</strong>
St. Anne Pumpkin Festival
8 p.m. Friday
<strong>German Oktoberfest</strong>
Steam Hollow Brewing Co.— 450 S. Spruce St. (Unit C), Manteno
Noon Saturday
<strong>City Ca$h</strong>
Misfitz — 360 S. East Ave., Kankakee
8 p.m. Saturday
<strong>Group Therapy</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St. (Unit C), Manteno
8 p.m. Saturday
<strong>Heather Wagner</strong>
St. Anne Pumpkin Festival
8 p.m. Saturday
<strong>Andru Jamison</strong>
St. Anne Pumpkin Festival
9 p.m. Saturday
