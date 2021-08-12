Shaw Local

Life

Live music this weekend: Aug. 13, 2021

John David Daily Band

John David Daily Band (Photo courtesy of John David Daily Band)

By Daily Journal staff report

<strong>John David Daily Band</strong>

Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Dr., Bourbonnais

7:30 p.m. Friday

<strong>Soul Karma</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 51 N. Main St., Mateno

8 p.m. Friday

<strong>High Anxiety</strong>

Momence Gladiolus Festival

9 p.m. Friday

<strong>Tall Paul and His Honky Tonk Band</strong>

Pete Mitchell’s Bar &amp; Grill — 21000 S. Frankfort Square Rd., Frankfort

6 p.m. Saturday

<strong>Any Given Weekend</strong>

Kankakee Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee

7 p.m. Saturday

<strong>The John Webber Band</strong>

Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley

7 p.m. Saturday

<strong>South Side Social Club</strong>

Momence Gladiolus Festival — River Street Stage

8 p.m. Saturday

<strong>Mas Kaos</strong>

Copeland’s Route Fifty North — 178 N. Locust St., Manteno

9 p.m. Saturday

<strong>Ryan Craig</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno

2 p.m. Sunday

<strong>Wayland Jams/Anything But Human</strong>

Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood

2 p.m. Sunday