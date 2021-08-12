Live music this weekend: Aug. 13, 2021

<strong>John David Daily Band</strong>
Bradley Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Dr., Bourbonnais
7:30 p.m. Friday
<strong>Soul Karma</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 51 N. Main St., Mateno
8 p.m. Friday
<strong>High Anxiety</strong>
Momence Gladiolus Festival
9 p.m. Friday
<strong>Tall Paul and His Honky Tonk Band</strong>
Pete Mitchell’s Bar & Grill — 21000 S. Frankfort Square Rd., Frankfort
6 p.m. Saturday
<strong>Any Given Weekend</strong>
Kankakee Boat Club — 1600 Cobb Blvd., Kankakee
7 p.m. Saturday
<strong>The John Webber Band</strong>
Bradley American Legion — 835 W. Broadway St., Bradley
7 p.m. Saturday
<strong>South Side Social Club</strong>
Momence Gladiolus Festival — River Street Stage
8 p.m. Saturday
<strong>Mas Kaos</strong>
Copeland’s Route Fifty North — 178 N. Locust St., Manteno
9 p.m. Saturday
<strong>Ryan Craig</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno
2 p.m. Sunday
<strong>Wayland Jams/Anything But Human</strong>
Top Fuel Saloon — 275 S. Hickory St., Braidwood
2 p.m. Sunday