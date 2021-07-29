Live music this weekend: July 29, 2021

<strong>Creatio</strong>
Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno
7 p.m. Friday
<strong>Simply Elton - Elton John Tribute</strong>
On the Rox K3 — 670 W. Station St., Kankakee
9 p.m. Friday
<strong>John David Daily</strong>
Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Dr., Bourbonnais
7:30 p.m. Saturday
<strong>Ryan Leggott</strong>
NeNe’s — 106 E. Main St., Ashkum
8 p.m. Saturday
<strong>Ryan Craig</strong>
Copeland’s Bar & Grill — 51 N. Main St., Manteno
9 p.m. Saturday
<strong>Matt Yeager</strong>
Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Dr., Bourbonnais
2 p.m. Sunday
<strong>Merchant Street MusicFest</strong>
For a list of performances happening at this weekend’s Merchant Street MusicFest, visit <a href="https://www.merchantstreetmusicfest.com" target="_blank">merchantstreetmusicfest.com</a>.