Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend: July 29, 2021

By Daily Journal staff report

<strong>Creatio</strong>

Steam Hollow Brewing Co. — 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno

7 p.m. Friday

<strong>Simply Elton - Elton John Tribute</strong>

On the Rox K3 — 670 W. Station St., Kankakee

9 p.m. Friday

<strong>John David Daily</strong>

Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Dr., Bourbonnais

7:30 p.m. Saturday

<strong>Ryan Leggott</strong>

NeNe’s — 106 E. Main St., Ashkum

8 p.m. Saturday

<strong>Ryan Craig</strong>

Copeland’s Bar &amp; Grill — 51 N. Main St., Manteno

9 p.m. Saturday

<strong>Matt Yeager</strong>

Bradley-Bourbonnais Sportsmen’s Club — 2672 Chippewa Dr., Bourbonnais

2 p.m. Sunday

<strong>Merchant Street MusicFest</strong>

For a list of performances happening at this weekend’s Merchant Street MusicFest, visit <a href="https://www.merchantstreetmusicfest.com" target="_blank">merchantstreetmusicfest.com</a>.