Live music this weekend: July 1, 2021

By Daily Journal staff report

<strong>The South Side Social Club</strong>

Manteno Sportsmen’s Club - 851 N. Main St., Manteno

7 p.m. Saturday

<strong>Youth Symphony Orchestra, Kankakee Municipal Band, Kankakee Valley Symphony Orchestra</strong> (all performing at Kankakee fireworks show)

Kankakee Community College - 100 College Dr., Kankakee

Doors open at 4:30 p.m. Sunday

<strong>The Smolens Band</strong>

Steam Hollow Brewing Co. - 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno

7 p.m. Saturday

<strong>John David Daily</strong>

Kankakee Valley Boat Club - 1600 Cobb Blvd., Kankakee

6 p.m. tonight