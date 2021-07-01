Live music this weekend: July 1, 2021

<strong>The South Side Social Club</strong>
Manteno Sportsmen’s Club - 851 N. Main St., Manteno
7 p.m. Saturday
<strong>Youth Symphony Orchestra, Kankakee Municipal Band, Kankakee Valley Symphony Orchestra</strong> (all performing at Kankakee fireworks show)
Kankakee Community College - 100 College Dr., Kankakee
Doors open at 4:30 p.m. Sunday
<strong>The Smolens Band</strong>
Steam Hollow Brewing Co. - 450 S. Spruce St., Unit C, Manteno
7 p.m. Saturday
<strong>John David Daily</strong>
Kankakee Valley Boat Club - 1600 Cobb Blvd., Kankakee
6 p.m. tonight