Live music this weekend

<strong><strong>The Nelons</strong></strong>
River Valley Christian Fellowship — 800 Cardinal Dr., Bourbonnais
6:30 p.m. Friday
<strong>Hairbanger's Ball</strong>
Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley
7 p.m. Friday
<strong>Off the Charts</strong>
The Square on Second — 2nd Street, Manteno
7:30 p.m. Friday
<strong>Isaac Mathews</strong>
Copeland's Roadhouse — 7096 W. Route 17, Kankakee
8 p.m. Friday
<strong>The Sumthins</strong>
Rte. 66 Bar & Grill — 113 E. Baltimore St., Wilmington
8 p.m. Friday
<strong>Make Music Day</strong>
King Music Inc. — 670 W. Broadway St., Bradley
10 a.m. to 4 p.m. Saturday
<strong>Time Bandits</strong>
• Peotone Days — downtown Peotone
1:30 to 4:30 p.m. Saturday
• Off the Vine — 121 E. Washington St., Momence
7 to 11 p.m. Saturday
<strong>Just Roll With It</strong>
• Tractor Pull & Farm Day — Bonfield Rd., Bonfield
6 to 9 p.m. Saturday
• Peotone Days — downtown Peotone
7 to 10:30 p.m. Saturday
<strong>The Fall Guys</strong>
Misfitz Bar — 360 S. East Ave., Kankakee
6 to 9 p.m. Saturday
<strong>South Side Social Club</strong>
Peotone Days — downtown Peotone
7 p.m. Saturday
<strong>Righteous Hillbillies Trio</strong>
Rte. 66 Bar & Grill — 113 E. Baltimore St., Wilmington
8 p.m. Saturday
<strong>Beeso & Friends (Open jam)</strong>
On the Rox K3 — 670 W. Station St., Kankakee
3 p.m. Sunday