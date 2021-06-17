Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Life

Live music this weekend

Daily Journal

Daily Journal (Daily Journal)

By Daily Journal staff report

<strong><strong>The Nelons</strong></strong>

River Valley Christian Fellowship — 800 Cardinal Dr., Bourbonnais

6:30 p.m. Friday

<strong>Hairbanger's Ball</strong>

Village Pub — 235 W. Broadway St., Bradley

7 p.m. Friday

<strong>Off the Charts</strong>

The Square on Second — 2nd Street, Manteno

7:30 p.m. Friday

<strong>Isaac Mathews</strong>

Copeland's Roadhouse — 7096 W. Route 17, Kankakee

8 p.m. Friday

<strong>The Sumthins</strong>

Rte. 66 Bar &amp; Grill — 113 E. Baltimore St., Wilmington

8 p.m. Friday

<strong>Make Music Day</strong>

King Music Inc. — 670 W. Broadway St., Bradley

10 a.m. to 4 p.m. Saturday

<strong>Time Bandits</strong>

• Peotone Days — downtown Peotone

   1:30 to 4:30 p.m. Saturday

• Off the Vine — 121 E. Washington St., Momence

   7 to 11 p.m. Saturday

<strong>Just Roll With It</strong>

• Tractor Pull &amp; Farm Day — Bonfield Rd., Bonfield

   6 to 9 p.m. Saturday

• Peotone Days — downtown Peotone

   7 to 10:30 p.m. Saturday

<strong>The Fall Guys</strong>

Misfitz Bar — 360 S. East Ave., Kankakee 

6 to 9 p.m. Saturday

<strong>South Side Social Club</strong>

Peotone Days — downtown Peotone

7 p.m. Saturday

<strong>Righteous Hillbillies Trio</strong>

Rte. 66 Bar &amp; Grill — 113 E. Baltimore St., Wilmington

8 p.m. Saturday

<strong>Beeso &amp; Friends (Open jam)</strong>

On the Rox K3 — 670 W. Station St., Kankakee

3 p.m. Sunday