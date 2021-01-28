Choices Youth Outreach hosting Food Giveaway

At noon on Saturday, Choices Youth Outreach International is hosting a Pop-Up Drive Thru Food Giveaway (Johnsonville Meat Products).
<strong>What:</strong> Choices Youth Outreach International hosts Pop-Up Drive Thru Food Giveaway (Johnsonville Meat Products)
<strong>When:</strong> Noon on Saturday, Jan. 30
<strong>Where:</strong> Pleasant Grove Missionary Baptist Church Parking Lot; 487 North Fairmont Ave., Kankakee
<strong>More info:</strong> First Come, First Served, While Supplies Last
<strong>Contact:</strong> 815-386-3246