Choices Youth Outreach hosting Food Giveaway

Daily Journal

By Daily Journal staff report

At noon on Saturday, Choices Youth Outreach International is hosting a Pop-Up Drive Thru Food Giveaway (Johnsonville Meat Products).

<strong>What:</strong> Choices Youth Outreach International hosts Pop-Up Drive Thru Food Giveaway (Johnsonville Meat Products)

<strong>When:</strong> Noon on Saturday, Jan. 30

<strong>Where:</strong> Pleasant Grove Missionary Baptist Church Parking Lot; 487 North Fairmont Ave., Kankakee

<strong>More info:</strong> First Come, First Served, While Supplies Last

<strong>Contact:</strong> 815-386-3246