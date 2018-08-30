Happenings listings: Aug. 30, 2018

Dance
Tropical Latin dance classes with JoLynne Keiser, Kankakee Valley Park District classes, 6 to 8 p.m. Wednesdays, Grapes & Hops, 251 S. Schuyler Ave., Kankakee. For more information, call Keiser at 815-932-0360.
Music
Who’s Bad: Michael Jackson tribute band, 8 p.m. today, House of Blues, Chicago. Tickets: $15-$18. For more information, visit houseofblues.com.
John Hiatt & The Goners featuring Sonny Landreth, 7:30 p.m. today, Ravinia Festival, Highland Park. For more information, visit ravinia.org.
Karaoke with Lee, 9 p.m. Friday-Saturday, Out On a Limb, 139 S. Schuyler Ave., Kankakee.
Backlash, 6 to 8:30 p.m. Friday-Wednesday, Crazy Joe’s Diner, 907 S. Washington Ave., Kankakee.
Culture Club, B-52’s and Thompson Twins’ Tom Bailey, 7 p.m. Friday, Ravinia Festival, Highland Park. For more information, visit ravinia.org
Jimmy D & the Notseez, 7:30 p.m. Friday, House of Blues, Chicago. Tickets: $10. For more information, visit houseofblues.com.
Karaoke, 9 p.m. to close Friday, Breakaway Bar, 864 W. Broadway St., Bradley.
Jerry Vernon & the Dune Country Band, 6 p.m. Saturday, Crazy Joe’s Diner, 907 S. Washington Ave., Kankakee.
The Mendenhall Experiment, Unlawful, Bad Influence, 8 p.m. Saturday, Looney Bin, 201 S. Schuyler Ave., Bradley. Tickets: $10 general admission. $20 VIP. Visit outhousetickets.com.
DJ, Saturday, Village Pub, 235 W. Broadway St., Bradley.
Blink 180-True, 7 p.m. Saturday, House of Blues, Chicago. Tickets: $10. For more information, visit houseofblues.com.
Luke Bryan, Sam Hunt and more, 4 p.m. Saturday, Wrigley Field, 1060 W. Addison St., Chicago. For more information, visit livenation.com.
Open mic night, 8 p.m. to midnight Sunday, The River House, 597 S. Washington Ave., Kankakee.
Karaoke, 7 p.m. Saturday, Breakaway Bar, 864 W. Broadway St., Bradley.
Jimmy Sarr, 8 to 11 p.m. Saturday, Lowell Labor Day Fest, 108 Commercial Drive, Lowell, Ind.
O.A.R., Matt Nathanson, 6 p.m. Sunday, Ravinia Festival, Highland Park. For more information, visit ravinia.org
Jethro Tull, 7:30 p.m. Monday, Ravinia Festival, Highland Park. For more information, visit ravinia.org
Karaoke, Wednesday, Village Pub, 235 W. Broadway St., Bradley.
Theater
“Heartbreak Hotel,” times vary through Oct. 28, Broadway Playhouse, Chicago. For more information, visit BroadwayinChicago.com.
Comedy
Chingo Bling, 8:15 and 10:15 p.m. Friday, 7 and 9:15 p.m. Saturday, Chicago Improv, Schaumburg. Tickets: $28. For more information, visit chicagoimprov.com.