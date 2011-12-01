December church scroll

The Daily Journal invites area churches to send news to Life. Brief items are published each Thursday and Church Scroll appears the first Thursday of the month. Information must be submitted by noon Monday before the Thursday the articles are to appear. Updates for Scroll must be made every three months. Requests for coverage of an event should be made three weeks in advance.
Aroma Park United Methodist Church
Third and Division streets. Senior Pastor Jim Williams. 815-937-1126.
* SUN: 9 a.m. worship. 10:15 a.m. school. * WED: 6:30 p.m. youth/senior group.
Asbury United Methodist Church, Kankakee
196 S. Harrison Ave. The Rev. Steven Goodin. 815-933-4408.
* SUN: 8 and 10:30 a.m. praise and worship, 9:15 a.m. school.
* WED: 5 p.m. Bread of Life fellowship meal, 6 p.m. study groups.
Bethel Baptist Church, Bourbonnais
119 W. Bethel Drive. Pastor Wright Eavenson. 815-932-9814. bethelbourbonnais.org.
* SUN: 9:30 a.m. Bible study for all ages. 10:45 a.m. worship. 5 p.m. Awana (ages preK-sixth grade). * WED: 7 p.m. prayer group/Mission Kids/youth group.
Bonfield Evangelical United Methodist Church
348 E. Smith St. Pastor Mel Nielson. 815-932-7619.
* SUN: 9:15 a.m. worship. 10:30 a.m. school. * WED: 6:30 a.m. men's Bible study.
Bonfield First United Methodist Church
173 N. Church St. Pastor Mel Nielson. 815-802-9805.
Sun: 9:15 a.m. Bible class. 8 and 10:30 a.m. worship.
Bradley Church of Christ, Bradley
1505 E. Broadway. Jon W. Quinn, Minister. 815-932-9014/815-939-3315. bradleychurchofhrist.com.
* SUN: 10 a.m. Bible classes. 10:50 a.m. and 6 p.m. Sunday assemblies. * WED: 7:30 p.m. Bible classes.
Bradley Evangelical United Methodist
600 W. Broadway St. Pastor Jim Williams. 815-939-1141.
* SUN: 9:30 a.m. school. 10:45 a.m. worship. * TUES: 11 a.m. Prime Timers (2nd).
Calvary Baptist Church, Kankakee
1925 S. Schuyler Ave. Pastor Scott D. Paisley. 815-935-5135.
* SUN: 9:30 a.m. school. 10:30 a.m. and 6 p.m. worship. * WED: 7 p.m. youth meetings (Sept.-May)/adult Bible study/prayer time.
Central Christian Church (Disciples of Christ), Bourbonnais
310 Main Street NW. The Rev. Robert Bushey Jr. 815-939-4433.
* SUN: 9:15 a.m. school. 10:30 a.m. worship.
Christian Church of Manteno
401 E. Third St. Bob Grove, senior minister. 815-468-6468. www.ccmanteno.org.
* SUN: 9 a.m., Upper Room (time in the Bible), programs for pre-k through adult. 10 a.m. worship/Kingdom Kids (kindergarten-fifth grade). 6 p.m. prayer team.
Church of God Worship Center
420 Cardinal Drive, Bourbonnais. Pastor Rick Sexton. 815-450-9214. www.myworshipcenter.net
* SUN: 9:45-10:30 a.m. school. 10:45 a.m. worship. * WED. 7-8:30 p.m. family training.
Clifton Baptist Church
484 N. Fourth St. Rev. Morris D. Baker, pastor. 815-944-5593.
* SUN: 9:30 a.m. school. 10:45 a.m. worship.
Community Church of Holiness, Kankakee
481 N. Harrison Ave. Prophetess O.R. "Marie" Burtis; co-pastor Evangelist Margaret "Martha" Crayton. 815-939-4171.
* SUN: 9:30 a.m. youth/adult school. 11 a.m. worship. 7:30-8 a.m. 102.3 FM WYCA. * TUES: 7 p.m. prayer. 7:30 p.m. Bible study. * SAT: 11:30 a.m. "Training in the Ministry" classes. Every third Saturday membership classes.
Community of Christ Church, Bourbonnais
875 Main St. N.W. Chuck Savage and Alice and Marvin Jones, co-pastors.
* SUN: 10:30 a.m. worship.
First Baptist Church of Kankakee (ABC)
1756 W. Illinois Route 113. Pastor Jessica Henks. 815-932-2214. firstbaptistkankakee.com
* SUN: 9:30 a.m. school, 10:45 a.m. worship/children's church. 6 p.m. Bible study. * TUES: 6-7 p.m. Children's Journey Program (preschool-6th grade), 7:30-8:30 p.m. Expedition youth program.
First Presbyterian Church, St. Anne
334 S. St. Louis Ave. 815-427-8430. www.ForMinistry.com/USILPCUSAFPC3
* SUN: 9 a.m. adult school. 10:15 a.m. worship. 10:30 a.m. children's school. First Reformed Church of Wichert, St. Anne
7697 E. 4500S Road. 815-427-6723.
* SUN: 9:30 a.m. and 6 p.m. worship. 11 a.m. school. 7 p.m. junior high youth fellowship (grades 6-8)/senior high youth fellowship (high school). * WED: 7 p.m. Bible studies. * THUR: 1:30 p.m. ladies Bible studies (1st).
Friendswood Christian Church, Bourbonnais
3268 N. Glenn Road. Mark Duhon, preacher. www.friendswoodchristian.org.
* SUN: 9:15 a.m. Bible study, 10:30 a.m. traditional worship, 6 p.m. "Life of Jesus: A Study of the Gospels" * WED: 7 p.m. chronological Bible study.
Grace Baptist Church, Kankakee
2499 Waldron Road, Dwight Ascher, pastor. 815-939-4579. gracebaptistministries.org.
* SUN: 9 a.m. school/adult Bible fellowships. 10:15 a.m. and 6 p.m. worship, 6 p.m. youth meeting (grades 7-12). * WED: 6-7:30 p.m. Awana Club (ages 3-6th grade)/adult prayer service/Bible study.
Grand Prairie United Methodist Church, Bonfield
Illinois Route 17 West. Pastor Mel Nielson. 815-426-6818.
* SUN: 8 a.m. worship. 9:15 a.m. school.
Jesucristo Es Mi Roca UMC, Kankakee
936 S. Third Ave. Pastor Angel Rosales.
* SUN: Noon Escuela Dominical.
Kankakee Valley Family Church, Bradley
1085 Mulligan Drive. Pastors Dan and Sandy Bult. 815-929-1030. www.kvfc.info
* SUN: 8:30 a.m. prayer. 10 a.m. worship/children's Kingdom Kids nursery (ages birth-3 years) and Kingdom Kids (potty trained, 3-kindergarten) 10 a.m. Great Adventures: grades 1-5 (2nd/4th); junior high boys (1st/3rd); junior high girls (2nd/4th) * TUE: 7 p.m. KVBI Bible College.
* WED: 7 p.m. worship/Bible teaching.
Manteno Church of God
126 E. First St. The Rev. David R. Hanners. 815-468-6789.
* SUN: 10 a.m. school. 10:45 a.m. worship/children's church. 6 p.m. worship. * WED: 7 p.m. Bible study. * FRI: 6:30 p.m. In His Courts youth service (2nd/4th). * SAT: 9 a.m. prayer.
Martinton Church of Christ
103 W. South St. Chauncey Lattimer, minister. 815-428-7062.
* SUN: 9 a.m. worship (Christmas program by the youths Dec. 18), 10:15 a.m. school. 5 p.m. junior/senior youth group meeting only on the 11th in December. Evening services at 6:30 Dec. 4 and 11. Christmas Eve service at 7 p.m. Dec. 24.
Morning Star Baptist Church, Kankakee
570 N. Harrison Ave. The Rev. C. Ramont Morris, pastor. 815-939-2100.
* SUN: 8 a.m. worship, sanctuary. 9:45 a.m. school/new membership class, 10:45 a.m. baptism (1st), 11 a.m. worship/communion (1st)/children's church (3rd/4th). * MON: 6 p.m. school meeting (chapel) (3rd). * TUES: 5:30 p.m. God's Lil Angels, sanctuary/evangelism (chapel). Women's class, 6:30 p.m. children's Bible study, center, 6:45 p.m. children's Bible study (center), 6:45 p.m. Bible study.
* FRI: 6 p.m. praise team. * SAT: 10 a.m. men's ministry, center (second), 9 a.m. God's Lil Angels, sanctuary (before 2nd/5th Sunday), 10 a.m. mission, center (1st), 10:30 a.m. media ministry, chapel (before second Sunday), 2-4 p.m. Star Steppers (sanctuary) 4 p.m. deacon meeting (chapel).
New Faith Community Baptist Church, Kankakee
970 E. Court St. The Rev. Danny R. Chandler, pastor.
* SUN: 9:30 a.m. school, 11 a.m. worship. * WED: 6:30 p.m. prayer, 7 p.m. Bible study. * SAT: 11 a.m. men's fellowship.
New Greater Bethlehem Church, Kankakee
1877 Pierson Parkway. Milton Troupe, senior pastor. 815-802-0071.
* SUN: 8:30 and 11:30 a.m. worship. 9 a.m. youth teaching (youth only) (1st/4th). 11 a.m. prayer. * TUES: noon and 7 p.m. prayer/Bible study. * SAT: 10:30 a.m. teaching/free food giveaway (2nd). 11:30 a.m. prayer.
New Jackson Tabernacle COGIC, Kankakee
668 E. Mulberry St. Pastor Tommy L. Wright. 815-932-1320.
* SUN: 9:30 a.m. school, noon worship. 6:30 p.m. YPWW.
* TUES: noon prayer. 7 p.m. Bible study. * THUR: noon prayer.
* FRI: 7:30 p.m. deliverance worship.
Onarga United Methodist Church
109 E. Seminary Ave. Pastor Elizabeth Reis. 815-268-4320.
* SUN: 9 a.m. worship. 9:15 a.m./children's church.
Our Savior Lutheran Church, Bradley
975 W. Brookmont Blvd. The Rev. Patty Heath, pastor. 815-932-1848. oursaviorlutheran.info
* SUN: 8 a.m. worship/communion. 9:30 a.m. school, 11 a.m. praise/worship/communion.
Pembroke Fellowship Church
13279 E. 5000S Road. 815-944-8615
* SUN: 9:30 a.m. Enrichment Hour. 11 a.m. worship. * WED: 6 p.m. prayer/Bible study.
Peoples Church, Bourbonnais
6644 N. 1000W Road (Career Center Road). Pastor Greg Eilders. 815-468-1900. www.peopleschurchtoday.org
* SUN: 8 a.m. Peoples Perk coffee shop opens. 8:30 a.m. and 10:30 a.m. worship. 10:30 a.m. PC Kids (grades K-5). * WED: 6:30 p.m. Peoples Perk coffee shop opens. 7:15 p.m. Blueprint adult discipleship classes.
Pleasant Grove M.B. Church, Kankakee
487 N. Fairmont Ave. The Rev. Ernest Rucker. 815-937-4231.
* SUN: 9 a.m. school, 10:45 a.m. worship. * TUES: 6 a.m.-noon prayer. * WED: 11 a.m. and 6 p.m. Bible class.
Riverside Baptist Church, Kankakee
175 S. Wall St. Pastor Ben Seyden. 815-549-3476. goriversidebaptist.com.
* SUN: 9:30 a.m. and 6 p.m. worship. * WED: 7 p.m. worship.
Sacred Heart Catholic Church, Goodrich
588 S. 10000W Road. Father Doug Hauber. 815-426-2221.
* SUN: 7:30 a.m. Mass.
* TUES/THUR/1st SAT: 8 a.m. Mass
St. Anne Woods Chapel Community Church, Pembroke
13162 E. 6000S Road. The Rev. Louis A. Barnes. 815-944-8848.
* SUN: 9:15 a.m. school, 11 a.m. worship, 6 p.m. Bible study/worship/communion (1st). * WED: 6 p.m. Bible study. * SAT: 9 a.m. community prayer meeting (1st). 10 a.m. God's Girls youth group (3rd)/coed community church youth meeting at church (1st).
St. James The Apostle Catholic Church, Irwin
4372 S. Main St. (7000W Road). Father Doug Hauber. 815-426-2153.
* SUN: 9 a.m. Mass.
* TUES/WED: 8 a.m. Mass.
St. Luke United Church of Christ, Beecher
725 Penfield St. The Rev. Tom Ewing, pastor. 708-946-6688. www.StLukeUCC.com.
* SUN: 10:15 a.m. worship/(communion first).
St. Margaret Mary Catholic Church, Herscher
410 S. Main St. Father Doug Hauber. 815-426-2153.
* SAT: 5 p.m. vigil Mass. * SUN: 10:30 a.m. Mass. * MON/FRI: 8 a.m. Mass. * SAT: 4:15 p.m. confessions.
St. Paul Episcopal Church, Kankakee
298 S. Harrison Ave. Father Israel Anchan, Rector. 815-932-6611. www.episcopalkankakee.org.
* SUN: 8 a.m. said Eucharist.
9 a.m. adult study. 10:15 a.m. choral eucharist/youth services. 11 a.m. fellowship. * WED: 9 a.m. healing service with Eucharist. 6:30 p.m. Bible study.
* SAT: 9 a.m. rosary.
St. Paul Evangelical Lutheran Church, Grant Park
9954 N. 16000E Road. David W. Schmidt, pastor. 815-465-6906.
* SUN: 9:45 a.m. worship. 10 a.m. school ages 3 to grade eight * THUR: 7 p.m. adult Bible class. * SAT: 11 a.m.-1 p.m. confirmation instruction (grades 5-8).
St. Paul Lutheran Church, Kankakee
348 E. Merchant St. The Revs. H. Christopher Sheets/Karl Koeppen. 815-932-0312. www.stpaulslutheran.net.
* SUN: 8:30 a.m. traditional worship, 9:50 a.m. adult/children Bible study, 11:05 a.m. contemporary worship. All Sunday events will be held at the school, 1780 Career Center Road in Bourbonnais. * SAT: 5 p.m. traditional worship at Kankakee church.
St. Paul the Apostle Church, Peotone
511 N. Conrad St. The Rev. Daniel Hoehn. 708-258-6917.
* SAT: 3-3:45 p.m. reconciliation, 4 p.m. Mass for Sunday obligation. * SUN: 7:30 and 10:30 a.m. Mass. * MON-FRI: 7:15 a.m. Mass, Chaplet of Divine Mercy following Mass.
* THUR: 6-10 p.m. Eucharistic adoration. 8:30-9 p.m. reconciliation.
Trinity Lutheran Church, Kankakee
1501 E. Merchant St. Mike Ideran, interim pastor.
* SUN: 8:45 a.m. school. 9:45 a.m. worship. * THUR: 7 p.m. Bible study.
Trinity United Methodist Church, Kankakee
936 S. Third Ave. Pastor Jim Williams.
9 a.m. school. 10 a.m. worship.
Watseka First Christian Church
546 N. Sixth St. Pastor Dr. Charles Witte. 815-432-4211.
* SUN: 9 a.m. worship. 10:30 a.m. school.
Wesley United Methodist Church, Bradley
500 N. Cleveland Ave. The Rev. Andrew Anthony, pastor. 815-933-7932.
* SUN: 8 a.m. traditional worship. 9 a.m. school. 10:10 a.m. traditional worship. 5 p.m. offering, contemporary worship.
* WED: 2 and 7 p.m. small group meetings. * FRI: 9:30 a.m. senior adult Bible study.