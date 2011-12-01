Shaw Local

December church scroll

By Daily Journal

The Daily Journal invites area churches to send news to Life. Brief items are published each Thursday and Church Scroll appears the first Thursday of the month.

Email information to life@daily-journal.com or fax it to 815-937-3876, attention church news.

 

Aroma Park United Methodist Church

Third and Division streets. Senior Pastor Jim Williams. 815-937-1126.

* SUN: 9 a.m. worship. 10:15 a.m. school. * WED: 6:30 p.m. youth/senior group.

Asbury United Methodist Church, Kankakee

196 S. Harrison Ave. The Rev. Steven Goodin. 815-933-4408.

* SUN: 8 and 10:30 a.m. praise and worship, 9:15 a.m. school.

* WED: 5 p.m. Bread of Life fellowship meal, 6 p.m. study groups.

Bethel Baptist Church, Bourbonnais

119 W. Bethel Drive. Pastor Wright Eavenson. 815-932-9814. bethelbourbonnais.org.

* SUN: 9:30 a.m. Bible study for all ages. 10:45 a.m. worship. 5 p.m. Awana (ages preK-sixth grade). * WED: 7 p.m. prayer group/Mission Kids/youth group.

Bonfield Evangelical United Methodist Church

348 E. Smith St. Pastor Mel Nielson. 815-932-7619.

* SUN: 9:15 a.m. worship. 10:30 a.m. school. * WED: 6:30 a.m. men's Bible study.

Bonfield First United Methodist Church

173 N. Church St. Pastor Mel Nielson. 815-802-9805.

Sun: 9:15 a.m. Bible class. 8 and 10:30 a.m. worship.

Bradley Church of Christ, Bradley

1505 E. Broadway. Jon W. Quinn, Minister. 815-932-9014/815-939-3315. bradleychurchofhrist.com.

* SUN: 10 a.m. Bible classes. 10:50 a.m. and 6 p.m. Sunday assemblies. * WED: 7:30 p.m. Bible classes.

Bradley Evangelical United Methodist

600 W. Broadway St. Pastor Jim Williams. 815-939-1141.

* SUN: 9:30 a.m. school. 10:45 a.m. worship. * TUES: 11 a.m. Prime Timers (2nd).

Calvary Baptist Church, Kankakee

1925 S. Schuyler Ave. Pastor Scott D. Paisley. 815-935-5135.

* SUN: 9:30 a.m. school. 10:30 a.m. and 6 p.m. worship. * WED: 7 p.m. youth meetings (Sept.-May)/adult Bible study/prayer time.

Central Christian Church (Disciples of Christ), Bourbonnais

310 Main Street NW. The Rev. Robert Bushey Jr. 815-939-4433.

* SUN: 9:15 a.m. school. 10:30 a.m. worship.

Christian Church of Manteno

401 E. Third St. Bob Grove, senior minister. 815-468-6468. www.ccmanteno.org.

* SUN: 9 a.m., Upper Room (time in the Bible), programs for pre-k through adult. 10 a.m. worship/Kingdom Kids (kindergarten-fifth grade). 6 p.m. prayer team.

Church of God Worship Center

420 Cardinal Drive, Bourbonnais. Pastor Rick Sexton. 815-450-9214. www.myworshipcenter.net

* SUN: 9:45-10:30 a.m. school. 10:45 a.m. worship. * WED. 7-8:30 p.m. family training.

Clifton Baptist Church

484 N. Fourth St. Rev. Morris D. Baker, pastor. 815-944-5593.

* SUN: 9:30 a.m. school. 10:45 a.m. worship.

Community Church of Holiness, Kankakee

481 N. Harrison Ave. Prophetess O.R. "Marie" Burtis; co-pastor Evangelist Margaret "Martha" Crayton. 815-939-4171.

* SUN: 9:30 a.m. youth/adult school. 11 a.m. worship. 7:30-8 a.m. 102.3 FM WYCA. * TUES: 7 p.m. prayer. 7:30 p.m. Bible study. * SAT: 11:30 a.m. "Training in the Ministry" classes. Every third Saturday membership classes.

Community of Christ Church, Bourbonnais

875 Main St. N.W. Chuck Savage and Alice and Marvin Jones, co-pastors.

* SUN: 10:30 a.m. worship.

First Baptist Church of Kankakee (ABC)

1756 W. Illinois Route 113. Pastor Jessica Henks. 815-932-2214. firstbaptistkankakee.com

* SUN: 9:30 a.m. school, 10:45 a.m. worship/children's church. 6 p.m. Bible study. * TUES: 6-7 p.m. Children's Journey Program (preschool-6th grade), 7:30-8:30 p.m. Expedition youth program.

First Presbyterian Church, St. Anne

334 S. St. Louis Ave. 815-427-8430. www.ForMinistry.com/USILPCUSAFPC3

* SUN: 9 a.m. adult school. 10:15 a.m. worship. 10:30 a.m. children's school. First Reformed Church of Wichert, St. Anne

7697 E. 4500S Road. 815-427-6723.

* SUN: 9:30 a.m. and 6 p.m. worship. 11 a.m. school. 7 p.m. junior high youth fellowship (grades 6-8)/senior high youth fellowship (high school). * WED: 7 p.m. Bible studies. * THUR: 1:30 p.m. ladies Bible studies (1st).

Friendswood Christian Church, Bourbonnais

3268 N. Glenn Road. Mark Duhon, preacher. www.friendswoodchristian.org.

* SUN: 9:15 a.m. Bible study, 10:30 a.m. traditional worship, 6 p.m. "Life of Jesus: A Study of the Gospels" * WED: 7 p.m. chronological Bible study.

Grace Baptist Church, Kankakee

2499 Waldron Road, Dwight Ascher, pastor. 815-939-4579. gracebaptistministries.org.

* SUN: 9 a.m. school/adult Bible fellowships. 10:15 a.m. and 6 p.m. worship, 6 p.m. youth meeting (grades 7-12). * WED: 6-7:30 p.m. Awana Club (ages 3-6th grade)/adult prayer service/Bible study.

Grand Prairie United Methodist Church, Bonfield

Illinois Route 17 West. Pastor Mel Nielson. 815-426-6818.

* SUN: 8 a.m. worship. 9:15 a.m. school.

Jesucristo Es Mi Roca UMC, Kankakee

936 S. Third Ave. Pastor Angel Rosales.

* SUN: Noon Escuela Dominical.

Kankakee Valley Family Church, Bradley

1085 Mulligan Drive. Pastors Dan and Sandy Bult. 815-929-1030. www.kvfc.info

* SUN: 8:30 a.m. prayer. 10 a.m. worship/children's Kingdom Kids nursery (ages birth-3 years) and Kingdom Kids (potty trained, 3-kindergarten) 10 a.m. Great Adventures: grades 1-5 (2nd/4th); junior high boys (1st/3rd); junior high girls (2nd/4th) * TUE: 7 p.m. KVBI Bible College.

* WED: 7 p.m. worship/Bible teaching.

Manteno Church of God

126 E. First St. The Rev. David R. Hanners. 815-468-6789.

* SUN: 10 a.m. school. 10:45 a.m. worship/children's church. 6 p.m. worship. * WED: 7 p.m. Bible study. * FRI: 6:30 p.m. In His Courts youth service (2nd/4th). * SAT: 9 a.m. prayer.

Martinton Church of Christ

103 W. South St. Chauncey Lattimer, minister. 815-428-7062.

* SUN: 9 a.m. worship (Christmas program by the youths Dec. 18), 10:15 a.m. school. 5 p.m. junior/senior youth group meeting only on the 11th in December. Evening services at 6:30 Dec. 4 and 11. Christmas Eve service at 7 p.m. Dec. 24.

Morning Star Baptist Church, Kankakee

570 N. Harrison Ave. The Rev. C. Ramont Morris, pastor. 815-939-2100.

* SUN: 8 a.m. worship, sanctuary. 9:45 a.m. school/new membership class, 10:45 a.m. baptism (1st), 11 a.m. worship/communion (1st)/children's church (3rd/4th). * MON: 6 p.m. school meeting (chapel) (3rd). * TUES: 5:30 p.m. God's Lil Angels, sanctuary/evangelism (chapel). Women's class, 6:30 p.m. children's Bible study, center, 6:45 p.m. children's Bible study (center), 6:45 p.m. Bible study.

* FRI: 6 p.m. praise team. * SAT: 10 a.m. men's ministry, center (second), 9 a.m. God's Lil Angels, sanctuary (before 2nd/5th Sunday), 10 a.m. mission, center (1st), 10:30 a.m. media ministry, chapel (before second Sunday), 2-4 p.m. Star Steppers (sanctuary) 4 p.m. deacon meeting (chapel).

New Faith Community Baptist Church, Kankakee

970 E. Court St. The Rev. Danny R. Chandler, pastor.

* SUN: 9:30 a.m. school, 11 a.m. worship. * WED: 6:30 p.m. prayer, 7 p.m. Bible study. * SAT: 11 a.m. men's fellowship.

New Greater Bethlehem Church, Kankakee

1877 Pierson Parkway. Milton Troupe, senior pastor. 815-802-0071.

* SUN: 8:30 and 11:30 a.m. worship. 9 a.m. youth teaching (youth only) (1st/4th). 11 a.m. prayer. * TUES: noon and 7 p.m. prayer/Bible study. * SAT: 10:30 a.m. teaching/free food giveaway (2nd). 11:30 a.m. prayer.

New Jackson Tabernacle COGIC, Kankakee

668 E. Mulberry St. Pastor Tommy L. Wright. 815-932-1320.

* SUN: 9:30 a.m. school, noon worship. 6:30 p.m. YPWW.

* TUES: noon prayer. 7 p.m. Bible study. * THUR: noon prayer.

* FRI: 7:30 p.m. deliverance worship.

Onarga United Methodist Church

109 E. Seminary Ave. Pastor Elizabeth Reis. 815-268-4320.

* SUN: 9 a.m. worship. 9:15 a.m./children's church.

Our Savior Lutheran Church, Bradley

975 W. Brookmont Blvd. The Rev. Patty Heath, pastor. 815-932-1848. oursaviorlutheran.info

* SUN: 8 a.m. worship/communion. 9:30 a.m. school, 11 a.m. praise/worship/communion.

Pembroke Fellowship Church

13279 E. 5000S Road. 815-944-8615

* SUN: 9:30 a.m. Enrichment Hour. 11 a.m. worship. * WED: 6 p.m. prayer/Bible study.

Peoples Church, Bourbonnais

6644 N. 1000W Road (Career Center Road). Pastor Greg Eilders. 815-468-1900. www.peopleschurchtoday.org

* SUN: 8 a.m. Peoples Perk coffee shop opens. 8:30 a.m. and 10:30 a.m. worship. 10:30 a.m. PC Kids (grades K-5). * WED: 6:30 p.m. Peoples Perk coffee shop opens. 7:15 p.m. Blueprint adult discipleship classes.

Pleasant Grove M.B. Church, Kankakee

487 N. Fairmont Ave. The Rev. Ernest Rucker. 815-937-4231.

* SUN: 9 a.m. school, 10:45 a.m. worship. * TUES: 6 a.m.-noon prayer. * WED: 11 a.m. and 6 p.m. Bible class.

Riverside Baptist Church, Kankakee

175 S. Wall St. Pastor Ben Seyden. 815-549-3476. goriversidebaptist.com.

* SUN: 9:30 a.m. and 6 p.m. worship. * WED: 7 p.m. worship.

Sacred Heart Catholic Church, Goodrich

588 S. 10000W Road. Father Doug Hauber. 815-426-2221.

* SUN: 7:30 a.m. Mass.

* TUES/THUR/1st SAT: 8 a.m. Mass

St. Anne Woods Chapel Community Church, Pembroke

13162 E. 6000S Road. The Rev. Louis A. Barnes. 815-944-8848.

* SUN: 9:15 a.m. school, 11 a.m. worship, 6 p.m. Bible study/worship/communion (1st). * WED: 6 p.m. Bible study. * SAT: 9 a.m. community prayer meeting (1st). 10 a.m. God's Girls youth group (3rd)/coed community church youth meeting at church (1st).

St. James The Apostle Catholic Church, Irwin

4372 S. Main St. (7000W Road). Father Doug Hauber. 815-426-2153.

* SUN: 9 a.m. Mass.

* TUES/WED: 8 a.m. Mass.

St. Luke United Church of Christ, Beecher

725 Penfield St. The Rev. Tom Ewing, pastor. 708-946-6688. www.StLukeUCC.com.

* SUN: 10:15 a.m. worship/(communion first).

St. Margaret Mary Catholic Church, Herscher

410 S. Main St. Father Doug Hauber. 815-426-2153.

* SAT: 5 p.m. vigil Mass. * SUN: 10:30 a.m. Mass. * MON/FRI: 8 a.m. Mass. * SAT: 4:15 p.m. confessions.

St. Paul Episcopal Church, Kankakee

298 S. Harrison Ave. Father Israel Anchan, Rector. 815-932-6611. www.episcopalkankakee.org.

* SUN: 8 a.m. said Eucharist.

9 a.m. adult study. 10:15 a.m. choral eucharist/youth services. 11 a.m. fellowship. * WED: 9 a.m. healing service with Eucharist. 6:30 p.m. Bible study.

* SAT: 9 a.m. rosary.

St. Paul Evangelical Lutheran Church, Grant Park

9954 N. 16000E Road. David W. Schmidt, pastor. 815-465-6906.

* SUN: 9:45 a.m. worship. 10 a.m. school ages 3 to grade eight * THUR: 7 p.m. adult Bible class. * SAT: 11 a.m.-1 p.m. confirmation instruction (grades 5-8).

St. Paul Lutheran Church, Kankakee

348 E. Merchant St. The Revs. H. Christopher Sheets/Karl Koeppen. 815-932-0312. www.stpaulslutheran.net.

* SUN: 8:30 a.m. traditional worship, 9:50 a.m. adult/children Bible study, 11:05 a.m. contemporary worship. All Sunday events will be held at the school, 1780 Career Center Road in Bourbonnais. * SAT: 5 p.m. traditional worship at Kankakee church.

St. Paul the Apostle Church, Peotone

511 N. Conrad St. The Rev. Daniel Hoehn. 708-258-6917.

* SAT: 3-3:45 p.m. reconciliation, 4 p.m. Mass for Sunday obligation. * SUN: 7:30 and 10:30 a.m. Mass. * MON-FRI: 7:15 a.m. Mass, Chaplet of Divine Mercy following Mass.

* THUR: 6-10 p.m. Eucharistic adoration. 8:30-9 p.m. reconciliation.

Trinity Lutheran Church, Kankakee

1501 E. Merchant St. Mike Ideran, interim pastor.

* SUN: 8:45 a.m. school. 9:45 a.m. worship. * THUR: 7 p.m. Bible study.

Trinity United Methodist Church, Kankakee

936 S. Third Ave. Pastor Jim Williams.

9 a.m. school. 10 a.m. worship.

Watseka First Christian Church

546 N. Sixth St. Pastor Dr. Charles Witte. 815-432-4211.

* SUN: 9 a.m. worship. 10:30 a.m. school.

Wesley United Methodist Church, Bradley

500 N. Cleveland Ave. The Rev. Andrew Anthony, pastor. 815-933-7932.

* SUN: 8 a.m. traditional worship. 9 a.m. school. 10:10 a.m. traditional worship. 5 p.m. offering, contemporary worship.

* WED: 2 and 7 p.m. small group meetings. * FRI: 9:30 a.m. senior adult Bible study.