Happenings Listings: Aug. 16, 2018

Dance
Tropical Latin dance classes with JoLynne Keiser, Kankakee Valley Park District classes, 6 to 8 p.m. Wednesdays, Grapes & Hops, 251 S. Schuyler Ave., Kankakee. For more information, call Keiser at 815-932-0360.
Music
Kankakee Municipal Band, 7 p.m. today, Bird Park band shell, Kankakee.
Lucinda Williams, Steve Earle & The Dukes, Dwight Yoakam, 7 p.m. today, Chicago Theatre, Chicago. For more information, visit thechicagotheatre.com
Nick Moss Band, 9 p.m. today, House of Blues, Chicago. For more information, visit houseofblues.com.
Drake, 7 p.m. today-Friday, United Center, Chicago. For more information, visit unitedcenter.com.
Flip Flop Dave in Margaritaville, 7 to 10 p.m., Inside Out, Gilman. For more information, call/text Cheryl Bohlmann at 815-383-2169.
Karaoke with Lee, 9 p.m. Friday-Saturday, Out On a Limb, 139 S. Schuyler Ave., Kankakee.
Backlash, 6 to 8:30 p.m. Friday-Wednesday, Crazy Joe’s Diner, 907 S. Washington Ave., Kankakee.
Bloodletter, TWIMC, Aurora View, Constance, Not For The Faint of Heart, Uneventful Daze, 6 p.m. Friday, Feed Arts & Cultural Center, 259 S. Schuyler Ave., Kankakee. Cover: $5.
Frequilibrium, 9 p.m. Friday, On the Rox, 670 W. Station St., Kankakee. No cover.
Mike Wheeler, 9 p.m. Friday, House of Blues, Chicago. For more information, visit houseofblues.com.
Karaoke, 9 p.m. to close Friday, Breakaway Bar, 864 W. Broadway St., Bradley.
Earth, Wind & Fire, 8 p.m. Friday, Ravinia Festival, Highland Park. For more information, visit ravinia.org.
Two Rivers Festival, with Mick Porter, 1 to 2 p.m.; Just Roll With It Band, 2:30 to 6:30 p.m.; Silhouettes, 7 to 9 p.m.; Coopers Grove Band, 9:30 to 11:30 p.m. Saturday, Front and Bridge streets. Aroma Park.
Pearl Jam, 7:30 p.m. Saturday and Monday, Wrigley Field, 1060 W. Addison St., Chicago. For more information, visit ticketnetwork.com.
Jerry Vernon & the Dune Country Band, 6 p.m. Saturday, Crazy Joe’s Diner, 907 S. Washington Ave., Kankakee.
DJ, Saturday, Village Pub, 235 W. Broadway St., Bradley.
Cosmic Rewind Band, 8 p.m. to midnight, Saturday, Bradley American Legion, 835 W. Michigan St., Bradley.
Yacht Rock Revue, 8:30 p.m. Saturday, House of Blues, Chicago. Tickets: $25-$30. For more information, visit houseofblues.com.
Open mic night, 8 p.m. to midnight Sunday, The River House, 597 S. Washington Ave., Kankakee.
Karaoke, 7 p.m. Saturday, Breakaway Bar, 864 W. Broadway St., Bradley.
Keith Urban, 7:30 p.m. Saturday, Hollywood Casino Amphitheatre, Tinley Park. For more information, visit livenation.com.
Gone Country, 3 to 7 p.m. Sunday, Traxx Fest in Grant Park, Traxx Sports Bar & Grill, 400 S. Main St., Grant Park.
Pepe Aguilar, 7 p.m. Sunday, Allstate Arena, Rosemont. For more information, visit arenarosemont.com.
Karaoke, Wednesday, Village Pub, 235 W. Broadway St., Bradley.
Theater
“Heartbreak Hotel,” times vary through Sept. 9, Broadway Playhouse, Chicago. For more information, visit BroadwayinChicago.com.
Comedy
Whitney Cummings, 8:15 and 10:15 p.m. Friday, 7 and 9:15 p.m. Saturday, Chicago Improv, Schaumburg. Tickets: $33. For more information, visit chicagoimprov.com.
Nick Cannon, 8 p.m. Friday, Allstate Arena, Rosemont. For more information, visit arenarosemont.com.