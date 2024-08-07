Thursday Olympics Sportswatch

BASKETBALL
10:30 a.m. — Men’s Semifinal (USA)
1:45 p.m. — Men’s Semifinal (USA)
10:30 p.m. — Men’s Semifinal (Taped) (USA)
BEACH VOLLEYBALL
10 a.m. — Semifinal (E!)
11 a.m. — Men’s Semifinal (NBC)
2 p.m. — Semifinal (E!)
3 p.m. — Women’s Semifinal (NBC)
10 p.m. — Primetime in Paris (Aug 8) (NBC)
BOXING
9 a.m. — Men’s Middle, Light Finals & more (Taped) (USA)
CANOE & KAYAK
6 a.m. — Sprint: Canoe, Kayak Semi, Finals (E!)
DIVING
3 a.m. — Women’s 3m Springboard Semifinal (E!)
8 a.m. — Men’s 3m Springboard Final (E!)
12 p.m. — Women’s 3m Springboard Semifinal (Taped) (NBC)
10 p.m. — Primetime in Paris (Aug 8) (NBC)
FIELD HOCKEY
4 p.m. — Field Hockey, Women’s Kite Final (Taped) (E!)
8:30 p.m. — Men’s Gold Final (Taped) (USA)
GOLF
2 a.m. — Women’s Round 2: Part 1 (GOLF)
6 a.m. — Women’s Round 2: Part 2 (GOLF)
HANDBALL
3 p.m. — Women’s Semifinal (E!)
KITE FLYING
4 p.m. — Field Hockey, Women’s Kite Final (Taped) (E!)
RHYTHMIC GYMNASTICS
7 a.m. — Individual All Around Qualification (Taped) (E!)
11 a.m. — Individual All Around: Qualification (Taped) (E!)
SAILING
4 p.m. — Field Hockey, Women’s Kite Final (E!)
SKATEBOARDING
1:35 a.m. — NBC Late Night (Aug 7) (NBC)
SPORT CLIMBING
1:35 a.m. — NBC Late Night (Aug 7) (NBC)
4:45 a.m. — Men’s Speed, Women’s Combined (E!)
9:30 a.m. — Men’s Speed: Final (E!)
SWIMMING
12:30 a.m. — Women’s 10km Open Water (USA)
TABLE TENNIS
2:35 a.m. — M&W Team: Quarterfinals (Taped) (USA)
6 a.m. — Men’s Team: Semifinals (Taped) (USA)
TAEKWONDO
9:30 a.m. — W 49kg, M 58kg Bronze/Gold Finals (Taped) (USA)
TRACK & FIELD
3 a.m. — Heats: Men’s & Women’s 4x100m & more (USA)
12:35 p.m. — Finals: Men’s 200m & more (NBC)
10 p.m. — Primetime in Paris (Aug 8) (NBC)
VOLLEYBALL
9 a.m. — Women’s Semifinal (NBC)
5 p.m. — Women’s Semifinal (Taped) (USA)
7 p.m. — Women’s Semifinal (Taped) (USA)
WATER POLO
7:30 a.m. — Water Polo, Weightlifting (USA)
12:30 p.m. — Women’s Semifinals (USA)
4 p.m. — Women’s Semifinal (NBC)
9:30 p.m. — Women’s Semifinal (Taped) (USA)
WEIGHTLIFTING
7:30 a.m. — Water Polo, Weightlifting (USA)
WRESTLING
10 a.m. — M 57kg, W 57kg Freestyle Eliminations (Taped) (USA)
4 p.m. — Finals: GR 67kg, W Freestyle 53kg & more (Taped) (USA)