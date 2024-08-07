Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Daily Journal

Thursday Olympics Sportswatch

By Daily Journal

BASKETBALL

10:30 a.m. — Men’s Semifinal (USA)

1:45 p.m. — Men’s Semifinal (USA)

10:30 p.m. — Men’s Semifinal (Taped) (USA)

BEACH VOLLEYBALL

10 a.m. — Semifinal (E!)

11 a.m. — Men’s Semifinal (NBC)

2 p.m. — Semifinal (E!)

3 p.m. — Women’s Semifinal (NBC)

10 p.m. — Primetime in Paris (Aug 8) (NBC)

BOXING

9 a.m. — Men’s Middle, Light Finals &amp; more (Taped) (USA)

CANOE &amp; KAYAK

6 a.m. — Sprint: Canoe, Kayak Semi, Finals (E!)

DIVING

3 a.m. — Women’s 3m Springboard Semifinal (E!)

8 a.m. — Men’s 3m Springboard Final (E!)

12 p.m. — Women’s 3m Springboard Semifinal (Taped) (NBC)

10 p.m. — Primetime in Paris (Aug 8) (NBC)

FIELD HOCKEY

4 p.m. — Field Hockey, Women’s Kite Final (Taped) (E!)

8:30 p.m. — Men’s Gold Final (Taped) (USA)

GOLF

2 a.m. — Women’s Round 2: Part 1 (GOLF)

6 a.m. — Women’s Round 2: Part 2 (GOLF)

HANDBALL

3 p.m. — Women’s Semifinal (E!)

KITE FLYING

4 p.m. — Field Hockey, Women’s Kite Final (Taped) (E!)

RHYTHMIC GYMNASTICS

7 a.m. — Individual All Around Qualification (Taped) (E!)

11 a.m. — Individual All Around: Qualification (Taped) (E!)

SAILING

4 p.m. — Field Hockey, Women’s Kite Final (E!)

SKATEBOARDING

1:35 a.m. — NBC Late Night (Aug 7) (NBC)

SPORT CLIMBING

1:35 a.m. — NBC Late Night (Aug 7) (NBC)

4:45 a.m. — Men’s Speed, Women’s Combined (E!)

9:30 a.m. — Men’s Speed: Final (E!)

SWIMMING

12:30 a.m. — Women’s 10km Open Water (USA)

TABLE TENNIS

2:35 a.m. — M&amp;W Team: Quarterfinals (Taped) (USA)

6 a.m. — Men’s Team: Semifinals (Taped) (USA)

TAEKWONDO

9:30 a.m. — W 49kg, M 58kg Bronze/Gold Finals (Taped) (USA)

TRACK &amp; FIELD

3 a.m. — Heats: Men’s &amp; Women’s 4x100m &amp; more (USA)

12:35 p.m. — Finals: Men’s 200m &amp; more (NBC)

10 p.m. — Primetime in Paris (Aug 8) (NBC)

VOLLEYBALL

9 a.m. — Women’s Semifinal (NBC)

5 p.m. — Women’s Semifinal (Taped) (USA)

7 p.m. — Women’s Semifinal (Taped) (USA)

WATER POLO

7:30 a.m. — Water Polo, Weightlifting (USA)

12:30 p.m. — Women’s Semifinals (USA)

4 p.m. — Women’s Semifinal (NBC)

9:30 p.m. — Women’s Semifinal (Taped) (USA)

WEIGHTLIFTING

7:30 a.m. — Water Polo, Weightlifting (USA)

WRESTLING

10 a.m. — M 57kg, W 57kg Freestyle Eliminations (Taped) (USA)

4 p.m. — Finals: GR 67kg, W Freestyle 53kg &amp; more (Taped) (USA)