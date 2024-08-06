Shaw Local

Wednesday Olympics Sportswatch

By Daily Journal

<strong>ARTISTIC SWIMMING</strong>

12:40 p.m. — Team: Acrobatic Routine (E!)

4 p.m. — Team: Acrobatic Routine (Taped) (NBC)

<strong>BASKETBALL</strong>

2:15 p.m. — Women’s Quarterfinal (USA)

10:30 p.m. — Women’s Quarterfinal (Taped) (USA)

<strong>BEACH VOLLEYBALL</strong>

10 a.m. — Quarterfinal (E!)

11 a.m. — Quarterfinal (NBC)

2 p.m. — Quarterfinal (E!)

3 p.m. — Quarterfinal (NBC)

9:30 p.m. — Quarterfinal (Taped) (USA)

<strong>BOXING</strong>

9 p.m. — Men’s Middle, Light Finals &amp; more (Taped) (USA)

<strong>CANOE &amp; KAYAK</strong>

11:15 a.m. — Sprint: Canoe, Kayak Heats (Taped) (USA)

<strong>CYCLING</strong>

11 a.m. — Team Pursuit Finals (E!)

<strong>DIVING</strong>

3 a.m. — Men’s 3m Springboard Semifinal (E!)

8:10 a.m. — Women’s 3m Springboard Preliminary (E!)

10 p.m. — Primetime in Paris (Aug 7) (NBC)

<strong>GOLF</strong>

2 a.m. — Women’s Round 1: Part 1 (GOLF)

6 a.m. — Women’s Round 1: Part 2 (GOLF)

<strong>FIELD HOCKEY</strong>

7 p.m. — Women’s Semifinal (Taped) (USA)

<strong>HANDBALL</strong>

8:30 a.m. — Men’s Quarterfinal (Taped) (USA)

1:45 p.m. — Men’s Quarterfinal (USA)

8 p.m. — Men’s Quarterfinal (Taped) (USA)

<strong>SKATEBOARDING</strong>

1:35 a.m. — NBC Late Night (Aug 6) (NBC)

6:05 a.m. — Men’s Park: Preliminary Round (USA)

10:30 a.m. — Men’s Park: Final (USA)

<strong>SPORT CLIMBING</strong>

1:35 a.m. — NBC Late Night (Aug 6) (NBC)

4:45 a.m. — Men’s Combined, Women’s Speed (E!)

<strong>TABLE TENNIS</strong>

6 a.m. — M&amp;W Team: Quarterfinals (Taped) (E!)

<strong>TRACK &amp; FIELD</strong>

12:30 a.m. — Mixed Team Race Walk (USA)

3:30 a.m. — Heats: Men’s 800m &amp; more (USA)

12 p.m. — Finals: Men’s 400m &amp; more (NBC)

10 p.m. — Primetime in Paris (Aug 7) (NBC)

<strong>VOLLEYBALL</strong>

9 a.m. — Men’s Semifinal (NBC)

3 p.m. — Men’s Semifinal (Taped) (E!)

5 p.m. — Men’s Semifinal (Taped) (USA)

<strong>WATER POLO</strong>

7 a.m. — Men’s Quarterfinal (E!)

12 p.m. — Men’s Quarterfinal (USA)

1:45 p.m. — Men’s Quarterfinal (Taped) (USA)

<strong>WEIGHTLIFTING</strong>

10 a.m. — GR 67kg, 87kg &amp; W Freestyle 53kg Eliminations (Taped) (USA)

1:15 p.m. — Men’s 61kg Final (Taped) (USA)

4:15 p.m. — Finals: Greco-Roman 77kg, 97kg &amp; more (Taped) (USA)

<strong>WRESTLING</strong>

10 a.m. — GR 67kg, 87kg &amp; W Freestyle 53kg Eliminations (USA)

4:15 p.m. — Finals: Greco Roman 77kg, 97kg &amp; more (USA)